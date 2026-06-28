比起颜值，更相信演技！许南俊暴红后吐真心话：演员内心要够硬，才能演活别人，因为恐惧让我更专注

还记得在Netflix《Sweet Home 2》中让人心惊胆战的「那个男人」吗？ 演员许南俊近年凭藉扎实演技一路从绿叶翻身上位，最近更以SBS《我的王室死对头》中「暴脾气财阀」一角人气暴涨。 戏里他是冷酷又深情的霸道总裁，戏外却坦承面对爆红后的压力，曾因害怕辜负观众期待而一度失去自信，如今他找到属於自己的「内心定锚」，学会在变动中守护微小幸福。

从无名配角到男主角，许南俊的翻身之路

许南俊过去出演过无数小角色，直到《Sweet Home 2》才真正被大众看见，接著又在ENA《法官大人》中以惊人存在感彻底打响名号。 机会终於降临，这次他在《我的王室死对头》中的戏份暴增，还是大众最爱的浪漫喜剧题材，但随之而来的压力也无比巨大。 许南俊坦言，他很清楚自己在浪漫喜剧最讲究的「颜值」上，或许无法满足所有观众的期待，但既然机会来了，他选择回归最擅长的事——专心钻研演技。



一人分饰两角，霸总与纯情男自由切换

许南俊在剧中饰演同脸却不同时空的两个角色——冷酷财阀「车世界」与温文儒雅的「李贤」。 他透露：「车世界是个用盔甲把自己武装起来的人，但内心其实非常渴望从小缺失的爱。」为了诠释这个角色在遇见女主角后逐渐软化的反差萌，他特别费心设计「只有在申瑞霜（林知衍饰）面前才会流露的呆萌模样」。 而对於李贤，他则刻意压抑情感表达，展现符合时代背景与身分地位的沉稳内敛。



剧本台词超肉麻？ 许南俊：早就跟编导对好频率

许南俊坦言，剧中有些台词光看剧本真的会让人「脚趾蜷曲」，但他与编剧姜贤珠、导演韩泰燮事前进行大量排练，明确掌握了整部戏的搞笑浪漫基调，因此演起来毫不犹豫。 「知道导演和编剧想用什么样的风格呈现后，我就只要跟著那个节奏走就好了。」

感谢林知衍「半真半假」的贴心指导

首次担纲浪漫喜剧男主角，许南俊特别感谢搭档林知衍。 他笑说自己还在摸索「如何在镜头前拍起来更帅」的阶段，但林知衍总是用「半开玩笑、半认真」的方式给他建议，例如：「这样试试看应该会更帅喔！」甚至在第九集结尾的感情高潮戏中，还帮他抓出情绪爆发的关键点，让画面更有张力。 许南俊感动地说：「即使在疲惫的拍摄现场，她也会不断开玩笑带动气氛，遇到这么合拍的搭档，让我拍起来非常安心。」



许南俊透露，林知衍从抵达拍摄现场那一刻起，就展现惊人的准备程度，即使台词量超大，从彩排开始就能完美消化，几乎不NG。 这让许南俊大受刺激：「看到那么厉害的人都这么拼命，我还有什么理由不努力？」

即兴演出「打击率超高」，霸总语录竟是自己加的

许南俊在拍摄初期积极向导演争取即兴表演空间，像是剧中经典台词「合格了，很漂亮」，其实就是他当下即兴蹦出来的。 他笑说：「虽然后来即兴变少了，但每次出手『打击率』都满高的，完全融入角色该有的感觉。」

用「咬紧牙根」演绎压抑怒火，细腻演技获好评

在诠释愤怒情绪时，许南俊没有选择大吼大叫的夸张演法，反而著重刻划「压抑怒火」的内在挣扎。 他解释：「车世界本来是个没什么好失去的人，但当心爱的人陷入危险时，他必须面对从未感受过的愤怒，我想呈现的是他努力忍住、想要快点解决问题的模样。」剧中他无意识咬紧牙根、转移视线冷静情绪的细微动作，获得观众一致好评。 许南俊却说：「这些不是事先设计好的，完全是当下投入情境后自然流露的反应。」



害怕自己失误伤到人，许南俊靠「微小幸福」稳住内心

走红之后，许南俊坦言变得非常敏感，深怕自己一个不经意的举动会造成别人的困扰。 他的应对之道是：「不要硬逼自己忍耐，反而在有好事发生的时候，哪怕只是很小的幸福，也要好好地、完整地去感受它。」不让自己活在恐惧或退缩中，在守住底线的前提下，和喜欢的人一起开心地度过时光，就是他面对突如其来环境变化的「定心丸」。

从怀疑自己到相信演技，许南俊：内心要够硬才能演活别人

许南俊透露，每一部作品他都在与自我怀疑搏斗，最后总是回到同一个结论——要相信自己的演技。 他说：「要演活一个不是自己的角色，如果没有坚定的自我信念，根本办不到。 责任感越大，反而越容易失去胆识、忘记专注在本质上，那段时间最痛苦。」幸好天性乐观的他，即使在跑龙套时期也会找朋友开派对庆祝，靠著不断自我鼓励，一点一滴把内心练得更强大。



许南俊的下一步：想挑战更多不同年龄层的浪漫喜剧

透过《我的王室死对头》完美证明自己在浪漫喜剧领域的潜力后，许南俊的目光已经看向更远的地方。 他眼神发亮地说：「接下来想尝试更多我这个年纪能挑战的多元类型。 虽然这次已经拍了浪漫喜剧，但未来也想试试随著年纪增长，会散发出不同深度与『油条感』的全新浪漫喜剧。」他笑说：「只要时间允许，全部都想演！」这位从配角一步步爬上来的实力派演员，停不下来的演戏热情，让人更加期待他接下来的每一步。

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