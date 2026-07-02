锁定8月7日！安普贤《财阀X刑警2》海报帅出新高度，私人飞机上办案太犯规

SBS新金土剧《财阀X刑警2》1日公开前导海报，正式宣告华丽回归。继第一季创下最高收视11%（尼尔森韩国首都圈基准）的亮眼成绩后，这部被誉为「FLEX（炫富）痛快宇宙」代表作之一的强档续作，预计将於8月7日接档《金特务：本色回归》首播，粉丝们早已等不及了。

眼尖的剧迷一定发现了，第一季中和安普贤搭档默契十足的女主角朴智贤（朴智炫），这回确定不再出演。不过制作组找来了实力派演员郑恩彩接替饰演「王牌刑警朱惠拉」，新鲜组合会擦出什么火花，绝对是本季最大看点之一。

这次公开的海报超有梗，场景直接拉到私人飞机里。安普贤饰演的「财阀三世刑警陈利手」一身笔挺警察制服，悠哉坐在头等舱按摩椅上，左手拿著案件档案，右手端著水晶威士忌杯，面前的桌上还放著量身订制的纯金手铐，座位更绣有他的专属签名Logo，奢华警探人设直接拉满。还记得第一季引爆话题的「糖葫芦头」吗？这次安普贤的发型变得更加俐落整齐，配上自信爆棚的眼神，预告著陈利手不只财力依旧，刑警实力也更上一层楼。



《财阀X刑警2》由金宰洪导演与金巴多编剧再度联手，安普贤也确定续演男主角。剧情描述有钱有势、把钞票当超能力用的财阀三世刑警陈利手，和资深老鸟朱惠拉联手，对付比第一季更狡猾、更刁钻的犯罪手法，堪称「规模升级版FLEX协同搜查」。第一季成功打下的铁粉基础，加上郑恩彩的全新加盟，韩网讨论度已经炸锅。不少人直呼安普贤就是陈利手本人，也期待第二季会更疯更好看，虽然糖葫芦头没了但帅度不减，期待值爆表。



《财阀X刑警2》将於8月7日晚间在SBS金土剧场重磅登场，准备好一起搭上这班奢华办案专机吧。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻