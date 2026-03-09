《荣耀：她们的法庭》终映倒数！李奈映母女相残，郑恩彩为救好友与恶魔联手

距离完结仅剩最后两集，热播韩剧《荣耀：她们的法庭》在第8至10集投下震撼弹！随著尹罗映（李奈映 饰）锒铛入狱、姜信宰（郑恩彩 饰）选择与恶魔联手，这场横跨20年的悲剧即将迎来审判。以下整理剧集最新发展与网友热议焦点，为今明两晚的大结局预热，香港观众稍后即可到Viu紧贴进度！

李奈映直播自白为性暴力受害者

尹罗映上节目前夕遭朴济烈（徐贤宇 饰）抢先爆料，被指认为20年前「高丽大学法学院学生未遂杀人案」的真凶。面对直播主持人的尖锐提问，罗映没有退缩，反而坦承自己是当年的性暴力受害者，加害者正是朴济烈，并表示：「如果早点告诉这个世界，也许就能阻止更多牺牲，我对此感到后悔。」她更对著镜头直言：「秘密性交易应用程式 CONNECT-IN 为上流阶层运营，而现任检察官朴济烈正是运营者之一。」这段直播震撼韩国社会，朴济烈随后遭到法务部停职 。许多隐藏的受害者受到罗映勇气的鼓舞，纷纷找上 L&J 事务所寻求帮助。然而，另一名受害者韩敏书（全昭映 饰）选择离开，誓言要以自己的方式报复，让加害者感到更深的痛苦。



全昭映身份曝光

被组织抛弃的朴济烈在自首前，因「CONNECT-IN」用户的性剥削影片在网上疯传而陷入混乱。诱骗他来到位於安全屋的，正是影片的泄露者——韩敏书。朴济烈在安全屋内持枪威胁三位律师，就在他要扣下扳机之际，尹罗映拾起铁管砸向他的头部，致其当场死亡。这一切都被躲在暗处的韩敏书拍下，她发讯息给罗映：「谢谢你，妈妈，谢谢你杀了我爸爸。」她的脖子上挂著罗映当年留在女儿墓前的颈炼，原来她就是罗映以为已死的女儿，而朴济烈正是她的亲生父亲！网友直呼：「这一幕的冲击感堪比电影结局。」 此外，韩敏书与罗映对质的场面引发热烈讨论！她对着亲母哭喊著：「在我经历这一切的痛苦时，你究竟维护了甚么正义，又保护了谁？」有网友表示：「旼序的愤怒完全可以理解，她被抛弃了两次。」也有观众认为：「罗映也是受害者，她根本不知道女儿还活著。」



郑恩彩联手恶魔

另一边，白泰柱（延玗臻 饰）的真面目浮出水面——他不仅是「CONNECT-IN」的创造者，更是20年前女演员性招待名单的最初泄露者，但因权贵们未受惩罚且欲望愈发膨胀，他才亲自打造「CONNECT-IN」这个陷阱，目的是为了彻底铲除这些害虫，他找到韩敏书，向她透露了亲生父母的身份。

与此同时，姜信宰发现当年从检方偷走名单、包庇客户的正是自己的母亲后，价值观彻底崩塌。为了证明罗映的行为是正当防卫，她最终选择牵起白泰柱的手，白泰柱说：「如果想救尹律师，就心甘情愿地来地狱吧。」这一幕让无数观众心碎，也让该集收视率冲上4.3%的新高 。



第10集中，姜信宰提交白泰柱提供的现场影片作为证据，试图证明罗映的清白，网友感叹：「信宰一直是三人中最冷静的那个」、「这次她亲手打破了自己的原则」、「这条路回不去了」。制作组日前公开表示，姜信宰的决定将是撼动最后两集走向的最大变数。她为了救罗映而与白泰柱联手，但如果罗映和黄贤真发现白泰柱的真实身份，她的选择将永远不会被原谅。这份20年友情的最终命运备受关注 ！



《荣耀：她们的法庭》最后两集将於今晚（9日）及明晚（10日）在Viu播出，这场横跨20年的悲剧，究竟会迎来正义的审判，还是重演原著的残酷结局？让我们一同见证最终的荣耀之战！



