[推荐]明明非亲眼所见，为何他却深信不疑！《末行手记》学生崔显旭妙笔生花让老师崔岷植一步步深陷

日前刚公开的N台《末行手记》剧集，描述一位在创作上遇到瓶颈的文学教授许文悟（崔岷植饰），在课堂上对於某位工科的学生李强（崔显旭饰）的例行作业感到印象深刻，甚至每周殷殷期待著他的故事发展，最终到底迎来什么样的反转？一个文学作家为何对於并非亲眼所见的内容深信不疑？

人对於未知的事物总是充满著想像力，文学作家更是如此，剧中可看到多次许文悟教授日有所思夜有所梦，总是被自己的梦境给惊醒，对於这样富有想像力的人，却因为写不出新的作品而一生平庸。而许文悟在年轻时的情敌金秀勋（许峻豪饰）却成了人生胜利组，成了畅销书作家并且拥有幸福家庭，这让求子不成的许文悟总是心中充满怨气，甚至冷落自己的妻子。



这时许文悟注意到了一位总是坐在最后一排的男学生李强，他交的作业总有著精采的叙事，让老师总是期待下周的作业内容连贯发展。李强的故事是自己结交了一位好朋友金世允，甚至好到直接住进世允家中一起生活，他的经历让老师耳目一新，许文悟要求特别单独指导李强，只为第一时间看到他的作品，但李强提到自己因故无法再继续下去时，许文悟甚至不惜为他偷出考试卷，好让李强能顺利再写出精采作业。



游走在道德边缘的许文悟，也曾怀疑自己的行为是否失当，但他却对於这种偷偷摸摸的感受上了瘾，当他发现，李强故事中令人称羡的家庭，竟然就是他的宿敌金秀勋一家，这让他想要得知这个故事的欲望更加强烈，透过李强的文字转述，许文悟甚至有了各式各样的想像，想揭发这一家人的不堪，不管是婚外情或者是更严重的杀人事件等等，李强把故事说得越精彩，让许文悟越是投入，享受著偷窥别人私生活的乐趣。



由於许文悟内心的嫉妒，他将宿敌金秀勋的行为想像得非常恶劣，无论是婚外情、剽窃他人作品、杀人灭口甚至最后家人失和等，都是许文悟潜意识中所希望发生的，越是见到他人表面上的风光，就越想要知道对方私底下可能有更多不可告人的秘密，才能稍稍平复自己内心的嫉妒。许文悟越挖越深，心中甚至有种快感，最后他才发现到，自己的情绪起伏全因为丰富的想像力，生活也早变了调，甚至曾经亲密的枕边人也已离他而去。



人性的欲望难以自制，窥探以及吃瓜的乐趣让人越陷越深，尤其当这故事可能成为情感的投射，即使只是杜撰，也会令人想像成真实发生的画面，这是作家说故事引人入胜的关键之处，但身为作家，却也被这真假难辨的剧情给牵制了，专业最终还是败给了人性。而有目的接近老师的李强，则是因为儿时一段记忆而耿耿於怀，精心策画了12年后的复仇，利用人性弱点玩弄了老师的情感，甚至最后失去了所有。



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