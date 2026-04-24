真的等好久！俞承豪时隔3年回归电视剧，特别出演《财阀X刑警2》挑战财阀角色，与安普贤同框引期待
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真的等好久！俞承豪时隔3年回归电视剧，特别出演《财阀X刑警2》挑战财阀角色，与安普贤同框引期待

韩剧   2026年4月24日   星期五11:35   Yuan  

（封面图源：SBS《财阀X刑警》、333）

哇～俞承豪真的好久不见！终於等到他回归电视剧，光是消息公开就让人很期待！

SBS全新金土剧《财阀X刑警2》讲述原本玩世不恭的财阀三世，意外成为重案组刑警后，以「以钱对钱、以势对势」的方式展开高调办案的故事。延续2024年第一季的好口碑，本季再度由导演金宰洪与编剧金巴多携手打造，并由安普贤（饰 陈利手）领衔主演，还加入郑恩彩（饰 朱惠拉）作为全新搭档，话题度持续升温。
（图源：SBS《财阀X刑警》、YouTube@SBS 스브스 Drama截图）

今（24）日剧组方面表示：「俞承豪将以特别出演的形式加入本作。」此次合作是因他在2018年与《福秀回来了》导演金在洪结下缘分而促成。消息一公开，也让不少网友惊喜表示：「真的好久不见」、「终於要回归拍戏了吗」、「好想看他再演男主角」、想看俞承豪再拍爱情剧」等，讨论相当热烈。
（图源：333）

剧中，俞承豪将饰演媒体财阀家的么子、同时身兼雕塑家的「俞成元（유성원）」，透过财阀三世聚会与陈以秀建立交情，并发展出如兄弟般的关系。两位「财阀角色」同框会擦出什么样的火花，也成为一大看点。
（图源：IG@dandyoo93.co.kr）

此外，这次出演也是俞承豪睽违3年回归电视剧，对粉丝来说格外令人期待。出道27年的他，透过《求婚大作战》、《想你》、《Remember－儿子的战争》、《君主－假面的主人》、《福秀回来了》等作品累积扎实演技，这回在搜查剧中将展现什么样的全新面貌，也引发外界高度关注。
（图源：MBC君主－假面的主人》剧照）（图源：SBS《福秀回来了》剧照）

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