7月22日强势回归！李栋旭《杀人者的购物中心2》不用替身打到爽，自爆：动作华丽升级

粉丝们尖叫吧！由李栋旭与金慧峻联手主演的Disney+原创强档《杀人者的购物中心》第二季，终於确定要在7月22日正式公开啦！第一季结尾留下的超大悬念，等了快两年总算要揭晓答案，剧迷们已经激动到坐不住了！

《杀人者的购物中心》第二季全剧共8集，自22日起每周三一次上线两集，就是要让大家追到停不下来。剧情接续第一季震撼结尾，描述成为购物中心新主人的侄女「郑智安」（金慧峻 饰），与原本以为已经死掉、却奇迹复活的叔叔「郑进湾」（李栋旭 饰），两人要联手对抗巴比伦的全球势力展开强势反击！更让粉丝期待的是，第一季里始终蒙著神秘面纱的郑进湾过往故事，以及他存活下来的来龙去脉，都将在这一季有更深入的描写，保证让大家看得超过瘾！



李栋旭日前谈到回归心情时感性表示：「能够带著第二季再次诠释郑进湾这个角色，真的觉得很荣幸也很开心。」他还加码剧透，说第一季的郑进湾几乎没有什么情绪起伏，但这一季观众将可以看到他「内心动摇的瞬间」，角色情感层次会更加丰富。导演李权也透露：「郑进湾经历了许多考验与痛苦，这一季他表现情感的场面确实变多了。」看来李栋旭这回不只是耍酷耍帅，还要大秀内敛又揪心的演技，粉丝们准备好被他的眼神电翻吧！



动作场面更是全面升级！李栋旭这回几乎所有打戏都亲自上阵，不管是枪战、赤手空拳的肉搏战还是吊钢丝的高难度动作，通通难不倒他。武术指导全在亨更大赞李栋旭是「动作戏的完成型演员」，为了完美呈现暗黑环境中的打斗与全新空间的钢丝场面，他投入了大量训练，完全不假手替身。李栋旭自己也保证，说这一季动作「更加华丽」，绝对不会让粉丝失望！帅气脸蛋加上俐落身手，谁能抵抗得了啊？！



《杀人者的购物中心》第二季7月22日即将重磅登场，准备好你的零食和饮料，一起迎接李栋旭的华丽回归吧！



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