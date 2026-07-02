鎖定8月7日！安普賢《財閥X刑警2》海報帥出新高度，私人飛機上辦案太犯規

SBS新金土劇《財閥X刑警2》1日公開前導海報，正式宣告華麗回歸。繼第一季創下最高收視11%（尼爾森韓國首都圈基準）的亮眼成績後，這部被譽為「FLEX（炫富）痛快宇宙」代表作之一的強檔續作，預計將於8月7日接檔《金特務：本色回歸》首播，粉絲們早已等不及了。

眼尖的劇迷一定發現了，第一季中和安普賢搭檔默契十足的女主角朴智賢（朴智炫），這回確定不再出演。不過製作組找來了實力派演員鄭恩彩接替飾演「王牌刑警朱惠拉」，新鮮組合會擦出什麼火花，絕對是本季最大看點之一。

這次公開的海報超有梗，場景直接拉到私人飛機裡。安普賢飾演的「財閥三世刑警陳利手」一身筆挺警察制服，悠哉坐在頭等艙按摩椅上，左手拿著案件檔案，右手端著水晶威士忌杯，面前的桌上還放著量身訂製的純金手銬，座位更繡有他的專屬簽名Logo，奢華警探人設直接拉滿。還記得第一季引爆話題的「糖葫蘆頭」嗎？這次安普賢的髮型變得更加俐落整齊，配上自信爆棚的眼神，預告著陳利手不只財力依舊，刑警實力也更上一層樓。



《財閥X刑警2》由金宰洪導演與金巴多編劇再度聯手，安普賢也確定續演男主角。劇情描述有錢有勢、把鈔票當超能力用的財閥三世刑警陳利手，和資深老鳥朱惠拉聯手，對付比第一季更狡猾、更刁鑽的犯罪手法，堪稱「規模升級版FLEX協同搜查」。第一季成功打下的鐵粉基礎，加上鄭恩彩的全新加盟，韓網討論度已經炸鍋。不少人直呼安普賢就是陳利手本人，也期待第二季會更瘋更好看，雖然糖葫蘆頭沒了但帥度不減，期待值爆表。



《財閥X刑警2》將於8月7日晚間在SBS金土劇場重磅登場，準備好一起搭上這班奢華辦案專機吧。

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