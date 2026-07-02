车银优军中受洗了！正式成为天主教徒 圣名曝光…网友：希望找到心灵寄托

韩国男神车银优惊传在军中悄悄受洗了！

根据《News1》1日独家报导，正在陆军军乐队服役的车银优，上个月在军营内参加了宗教仪式，正式接受天主教洗礼，成为一名真正的教友。他所领受的圣名是「使徒约翰」（사도 요한）。对此，车银优所属经纪公司Fantagio也低调证实：「车银优确实於6月接受了天主教洗礼。」

其实车银优过去从未正式对外公开自己的宗教信仰，这回趁著当兵期间踏出成为天主教徒的第一步，格外引起关注。不少粉丝推测，军中规律的生活与团体互动，或许让他有了更多时间沉淀心灵，进而决定受洗。



车银优今年1月才刚卷入税务争议。当时他母亲设立的个人经纪公司，被国税厅认定为「没有实质营运的人头公司」，甚至爆出巨额逃税嫌疑。据悉，国税厅进行了高强度调查后，追徵了约130亿（韩元）的所得税。车银优在收到追徵通知后，於4月全数缴清税款，暂时平息了风波。之后又面临「不当配发军中职务」的投诉，但军方也明确回应「一切正常派任」。如今他在军中低调受洗，外界也认为，经历过这阵子的纷扰，信仰或许成为他重要的心灵依靠。



车银优去年7月以现役身份入伍，目前阶级为上兵，预计将於2027年1月退伍。虽然人在军中，但一举一动仍是粉丝焦点，这次受洗消息曝光后，韩网反应也相当正面，纷纷留言：「希望银优在军中找到平静」、「圣名约翰好适合他」、「等你回来，我们永远支持你！」

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