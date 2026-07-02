南柱赫受曹承佑之托勇闯鬼界！Netflix《鬼谜东宫》携手卢允瑞揭开30年王室血咒真相

Netflix释出全新宫廷奇幻悬疑剧《鬼谜东宫》正式预告与主海报，精致画面引发热烈讨论，由南柱赫、卢允瑞、曹承佑三位实力派演员主演，确定在7月17日上线播出。

故事围绕著能自由穿梭人间与鬼界的捉鬼人「九天」（南柱赫 饰）展开。受到君王（曹承佑 饰）召入宫中后，他与能听见鬼魂声音的宫女「生姜」（卢允瑞 饰）携手调查盘踞东宫的致命诅咒。在君王的密令下，两人来回穿梭於生死两界，逐步揭开深埋於王室过往的骇人真相，以及纠缠三十年的怨念。







《鬼谜东宫》由曾执导《恶魔法官》、《赤月青日》的崔正奎导演操刀，并由曾打造《不可杀：永生之灵》、《客：The Guest》等独特世界观的权昭罗、徐载源编剧联手创作，以庞大的灵异世界观结合层层堆叠、扑朔迷离的宫廷悬案，打造一场超自然悬疑巨作，这样的黄金组合令本作在未开播就引发业界瞩目。

最新公开的正式预告中，以令人屏息的诡谲氛围揭开序幕。看似华丽庄严的王宫，却笼罩著令人窒息的死寂，一道鬼魂的尖啸在君王耳边响起，誓言要彻底抹灭王室血脉。察觉30年前的悲剧即将重演，君王紧急召见捉鬼人九天入宫，「这里不停有人莫名丧命对吧？」九天一语道破王宫暗藏的危机。多疑的君王也命宫女生姜随侍左右，暗中监视他的一举一动。



同步公开的主海报则展现九天与生姜奉君王之命并肩作战的模样。两人站立於笼罩著鬼界赤红光芒的池水中央，九天被粗绳紧紧束缚，生姜则使尽全力拉住绳索，象徵两人将携手揭开王宫秘密，迎战潜伏於两界边境的邪灵。



除了精彩的世界观设定，南柱赫、卢允瑞与曹承佑三位主演之间的合作火花，也让观众引颈期盼。

导演崔正奎谈到南柱赫时表示：「第一次见到南柱赫时，我就确信他就是那个愿意踏入鬼界、迎向自己命运的人。《鬼谜东宫》是一部必须由他带领观众前进的作品，我也深深感受到他对表演的热情，以及强烈的责任感。」





谈及女主卢允瑞，导演表示：「每次看她过往的作品，我都觉得她总能找到属於自己的节奏。我相信她与生俱来的魅力和优势，与生姜这个角色非常契合。真正合作之后，我更发现她是一位非常勇敢的演员，她以毫不矫饰、真诚直接的表演方式，不断突破自己，令我深受感动。」





对於再次与曹承佑合作，崔正奎则表示：「自从多年前与曹承佑合作后，我一直梦想著能再次与他共事，而《鬼谜东宫》终於实现了这个愿望。他对角色的每一个细节都反覆琢磨，一旦镜头开始拍摄，所有准备都会化为极具爆发力的演出。亲眼见证那样的转变，带给我极大的震撼与满足。」





融合宫廷权谋、超自然灵异与悬疑推理，《鬼谜东宫》将於7月17日Netflix全球独家上线，一起期待播出吧～！

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