笑疯！孙艺真完美复制老公玄彬「比心铁壁」，粉丝伸手求爱遭「无情」抓握，网友：果然是夫妻

「比心铁壁」夫妇确认无误！女神孙艺真近日出席活动时，被热情粉丝伸手要求「半颗爱心」合照，没想到她竟直接略过比心，一把抓住对方的手热情握手，完美复制老公玄彬去年引发热议的「钢铁直男比心失败」名场面，笑翻全网！

最近时尚杂志《Ize Magazine》官方社群曝光一段影片，孙艺真在某活动现场亲切与粉丝互动，一名粉丝比出半边手指爱心，期待女神「补齐另一半」，结果孙艺真看了一眼后，完全没有要配合的意思，直接伸手紧握粉丝，用「握手」代替「合体爱心」，俐落又带点调皮的应对方式让现场笑声不断。



这一幕立刻让网友想起去年玄彬在某电影试映会上的经典画面——当时一位粉丝对著他比出半心手势，玄彬「直接路过」，留下粉丝在原地尴尬又好笑，被韩网封为「比心铁壁男」。如今老婆孙艺真完美复刻同款「铁壁反应」，夫妻连「不解风情」的节奏都如此同步，网友纷纷留言：「果然是夫妻档」、「这就是默契吗」、「孙艺真比玄彬还狠，直接抓手不给拒绝的机会！」



@ yejinhand:

현빈이 손하트 접어버리는 영상에 칭찬댓 남기더니

본인 행사장에서 따라하는 예진핸드 으앙 귀여워 pic.twitter.com/IGc1CXnFk8 — hmbn (@hmmbnn) June 24, 2026

孙艺真与玄彬2022年结婚，同年11月迎来宝贝儿子，婚后两人虽各自忙於工作，但不时透过小细节隔空放闪，恩爱指数破表。孙艺真接下来将以Netflix影集《Variety》以及暂名为《丑闻》的新作回归小萤幕，暌违多年重返戏剧圈，让粉丝期待度爆表。至於下次出席活动会不会又出现「玄彬式比心」？只能说大家已经准备好拿放大镜监督了！



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