今晚开播！徐仁国、朴智贤《明天上班见！》3大高能看点爆发，最新剧照「深夜搂腰杀」粉红泡泡炸裂全网

今晚又要诞生一对让人狂嗑 CP 的萤幕情侣了！由徐仁国、朴智贤主演的tvN 全新月火剧《明天上班见！》将於今晚首播。 这部大作主打「最贴近社群现实」的办公室罗曼史，剧情讲述饱受职场倦怠期折磨的社畜女主角，遇到性格挑剔的职场上司，不知不觉成为彼此生命中「无可取代的最优解」，并在工作与爱情中重新找回心动感的办公室罗曼史。 海外观众也可透过 Amazon Prime Video 同步追剧！

亮点抢先看：极致现实vs徐仁国化身「3NO冷酷男」

第一大看点，是剧中真实描绘了在重复的业务与人际关系中感到疲惫的上班族现实，绝对让人在萤幕前疯狂点头！同时又在其中融入甜度超标的罗曼史，完美平衡幻想与现实。



第二大看点，则是徐仁国与朴智贤的浪漫化学反应。 徐仁国饰演不苟言笑（NO Smile）、与人保持距离（NO People）、绝不道歉（NO Sorry）的怪咖上司「3NO男」姜时宇，朴智贤则饰演陷入职场倦怠的 7 年资历上班族车智允。 两人从互看不顺眼的「上司与下属」到逐渐越界，将心动指数拉到最高。



第三个看点，则是超强配角群助攻！康美娜化身活力满点的上班族「尹诺雅」; 崔京勋饰演车智允的初恋「赵秋天」; 更有元奎彬化身对尹诺雅直球前进的年下冲浪男孩「李宰仁」，多线爱情与友情交织。



最新剧照「深夜搂腰杀」太犯规

首播日官方也大方抛出高能「深夜剧照」！只见朴智贤双手紧握、欲言又止地凝视著徐仁国，而平时筑起高墙、冷若冰山的徐仁国，眼神竟罕见地溢出温柔暖意。



而在另一组剧照中，朴智贤一时失去平衡眼看就要摔倒，徐仁国眼疾手快，长臂一伸瞬间揽住她的肩膀与细腰，将她稳稳扶住。 两人在极近的距离下深情对视，粉红泡泡瞬间炸裂！



姜时宇一向与所有人保持安全距离，却为何屡屡为朴智贤打破原则？ 究竟两人在这个寂静的深夜发生了什么意想不到的故事？ 《明天上班见！》 将於今晚间 8 点 50 分迎来首播，预计将透过爱情、友谊与成长的故事，同时激发上班族们的共鸣与心动！

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