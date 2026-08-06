「元斌＋元彬」竟然合体了？！RIIZE元彬携手韩国传奇美男元斌代言同品牌，韩网疯喊：两个帅哥来了！

生活服务平台「Ajeongdang（아정당）」继邀请演员元斌担任代言人后，近日再宣布 RIIZE 元彬加入代言阵容，让两位不同世代的「원빈」首次以同一品牌代言人的身分相遇！消息公开后立刻引发热烈讨论。

演员元斌自1997年出道以来，凭藉《太极旗－生死兄弟》、《非常母亲》、《大叔》等经典作品奠定韩国代表性男演员地位。即使长时间未推出新作品，依旧靠著无可取代的外貌与独特魅力，持续受到大众喜爱，被封为韩国代表性美男之一。



而 RIIZE 元彬则於2023年以 SM 娱乐旗下团体 RIIZE 成员身分出道，出道初期便因精致外貌、舞台魅力与出色实力受到关注，作为团体中心成员之一，迅速成长为新世代 K-POP 人气成员。



如今，分别代表不同世代的「美男代表」终於在同一品牌相遇，也让「元斌＋元彬」组合成为粉丝热议焦点。韩网纷纷留言：「哇～这居然能做到？」、「还以爲是愚人节呢」、「哇，两个帅哥来了」、「这个真的行啊！赏心悦目」、「哇，疯了」、「见面时彼此会想些什么呢」、「要是能拍到他们两个人见面就好了」、「简直疯了，超级期待」等，期待两位「元斌／元彬」带来的全新火花。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻