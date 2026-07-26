V.I.P、CARAT、ONCE全来了！10大K-pop粉丝团领袖登《Fandom Stage》厮杀：扛大炮、刷音源通通变关卡

「说真的，追星追到这个程度，根本也是一种职业了吧？」——这句玩笑话，最近在韩网讨论区热度居高不下。跟偶像行程跟到像上班、自产自销应援内容、生日周还要包办生日咖啡厅和地铁广告企划，说的就是这群「粉丝大军」。

如今偶像粉丝团早已不是默默在偶像背后付出爱的附属存在，他们创造出专属的社群与文化，早就跃升为独立的行为主体。而现在，连电视圈都把镜头对准他们，让他们从舞台下的观众变成萤幕里的主角！



从「辅助」变「主角」……粉丝占领客厅

OTT平台Wavve正式宣布，将在7月底推出偶像粉丝生存节目《Fandom Stage》，由各粉丝团派出代表参赛，透过各种与「追星日常」息息相关的关卡，最终选出一组优胜队伍。主持人则由Highlight尹斗俊担纲。粉丝登上综艺节目不是头一遭，但过去多半是被观察的对象，这回可是货真价实当起主角，堪称史上头一回！

god、BIGBANG、SHINee、EXO、MONSTA X、SEVENTEEN、DAY6、TWICE、TXT、RIIZE等10组代表K-pop的超级粉丝团，其领袖人物将全员出动，展开激烈的任务对决。



K-pop最强「地下经济体」：粉丝的钱包与手作力

说穿了，粉丝团就是K-pop产业最牢不可破的基础建设。根据Circle Chart统计，2025年K-pop专辑累积销量（以TOP400为基准）预计突破9000万张——这种实体市场规模，没有粉丝的重复购买根本不可能达标。

企业财报也印证了这一点。金融监督院电子公告显示，HYBE 2025年合并营收达2兆6499亿（韩元，下同），较前一年成长17.5%，创历史新高。其中演唱会营收激增69.4%达7639亿元，周边与授权商品营收也成长35.8%达5705亿韩元。门票、周边、会员费——带动成长的每一项，全都来自粉丝的荷包。粉丝同时也是「无酬行销大军」。新歌病毒式宣传、音源冲榜总动员、甚至为海外粉丝制作字幕……经纪公司一毛钱都不用花，这些宣传工作每天都有粉丝主动在做。



次文化跃上主流？还是「迷妹」标签再现？

K-pop粉丝团从偶像阴影下走出来，成为「节目主角」，这点确实意义非凡。但社群网站上也不乏担忧的声音。大家最担心的是：「这个节目真的能扭转社会对K-pop粉丝的观感吗？」

K-pop已是主流文化，但「追星」这行为本身仍被归类在次文化（Sub Culture）范畴。粉丝群体中以年轻女性为大宗，她们的热情与兴趣长期被贴上「脑残粉」（빠순이）这个带有贬意的标签，社会上的异样眼光从未消失。有评论指出，把粉丝们热血投入的兴趣摊在萤光幕前，反而可能让嘲笑的目光更加根深蒂固。



「默许」与「侵权」的灰色地带……节目会怎么处理？

《Fandom Stage》会如何面对粉丝文化中向来被称为「灰色地带」的争议，也是另一大看点。Wavve官方SNS释出的预告影片中，出现了粉丝扛著俗称「大炮」的巨型相机互相较劲拍摄的画面。「大炮相机」正是粉丝文化灰色地带的代表性象徵。

目前多数偶像演唱会都明文禁止专业器材拍摄，入场时得检查包包，演出中被抓到携带设备甚至可能被请出场。这些专门拍偶像的粉丝——即所谓「站姐／站哥」（홈마）——与经纪公司之间的冲突，几乎是每场演唱会都会被拿出来吵的月经题。讽刺的是，违反公司规定的拍摄物，有时反而成了最有效的宣传素材。站姐们拍的照片在网路上到处流传，带来惊人的扩散效应，一张照片或一支影片，往往就能替偶像圈进大批新粉。



机场跟拍也面临同样处境。站姐们会设法掌握未公开的机场行程，把偶像塞进镜头里，导致艺人屡屡面临隐私被侵犯的风险。但不可否认的是，这些机场直拍确实为艺人的时尚穿搭与海外行程带来了巨大的曝光效果。目前不确定《Fandom Stage》官方影片中的拍摄任务具体呈现了什么情境，像是粉丝签名会等部分实体活动确实较允许专业设备拍摄。但可以确定的是，「大炮相机」拍摄一直是处在「默许」边缘的敏感素材——节目会怎么呈现这个争议，让人格外好奇。



不要求解答，但别只停留在「哇，粉丝好疯」

《Fandom Stage》不是纪录片，我们不能要求一档综艺节目解决粉丝文化长年以来的难题，也没有必要。只是，如果节目的出发点仅仅停留在「哇～粉丝真的好热血耶」的猎奇式观看，那就可惜了这个企划。这档节目的概念这么新颖，能不能端出与新鲜感匹配的成果？值得我们继续看下去。



不管你是扛大炮的站姐、刷音源的「肝」粉、还是只默默按赞的初心粉——这档节目，是献给所有曾经「疯过」的你。七月锁定《Fandom Stage》，一起为自己的青春应援！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻