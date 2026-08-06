边佑锡暖心善举曝光！《刘在锡的民宿法则》出演者透露：因他的捐款，儿童患者顺利完成治疗

5日，边佑锡在 IG 上传广告照片后，曾出演 Netflix 综艺《刘在锡的民宿法则》的李某在留言区分享了一则暖心故事。李某表示：「边队长，有一个想告诉你的消息。」并透露，因为边佑锡捐助的患者治疗费用，自己过去工作过的龙山区儿童养育设施中，有一名孩子顺利完成了治疗。

他也感动写下：「队长温暖的心意竟然能传递到我珍惜的地方，真的觉得不可思议又感动。」并表示：「你成为一个孩子非常大的希望，真心感谢并敬佩你。」看到这则留言后，边佑锡也亲自回覆：「真的是非常幸福的消息。」温暖互动让不少粉丝感到暖心。



其中，「边队长」这个称呼源自今年5月公开的《刘在锡的民宿法则》，当时边佑锡与李光洙、池睿恩一同担任队长，与节目参加者互动，因此留下这个亲切的称呼。



事实上，边佑锡一直默默关注儿童患者，用自己的方式传递温暖。2024年，他曾捐出3亿韩元作为儿童患者治疗费用；去年也将周边商品收益全额捐给儿童癌症基金会。今年1月1日，他再次捐赠1亿韩元帮助儿童与青少年患者治疗，长期持续的善举也让粉丝们更加感动。



另一方面，边佑锡目前正与韩韶禧、姜有皙拍摄 Netflix 新剧《我独自升级》，首次挑战新角色的他也让粉丝期待不已！该剧改编自超人气作品，讲述最弱「E级猎人」成振宇觉醒后成长为最强猎人的热血故事。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻