迎接出道20周年！「二代传奇女团」KARA睽违14年再度合体举办台湾专场见面会～

即将迎来出道20周年的韩国传奇女团KARA，曾在2025年的台北跨年舞台合体演出，掀起许多粉丝回忆杀，并且敲碗希望看到专场演出。今年她们终於将在8月22日来到台北演出「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站，希望与粉丝们的这份情谊能够持续下去。

KARA在2012年曾来台举办专场演出，至今已暌违14年，去年的跨年演出更是让粉丝们感动不已，明年将迎来成军20周年，成员知英表示，20周年真的非常值得庆祝。因为对她来说，人生超过一半的时间都是和KARA这个名字一起度过的，所以KARA早已成为她人生中无法分割的一部分。更强调成员们就像家人一样，像亲姊妹般的存在，是她非常珍惜的人。

成员升延则是提到如果能回到20几岁，最想对自己说这句话：「不用把食量减那么多！」。即将於24日迎来38岁生日的韩升延表示，即使随著年龄增长，她仍认为自然的状态最美，但也坦言不确定自己是否能完全坦然接受岁月变化。至於出道至今最大的改变，她认为应该是体力，毕竟KARA活动到现在已经19年多，升延也不得不承认自己因年纪渐长，有时候真的会觉得有点吃力。



即将迎来韩国出道20周年，KARA一路走来最珍惜的还是对於粉丝们的感谢，她也回忆刚出道时，因为怕胖而总是小心翼翼调整自己的饮食，但现在的她了解到吃太少反而会让基础代谢下降，变成更难瘦的体质。她还笑著透露，记得自己当时最想吃的就是韩国部队锅，因为里面有火腿，可说是减重最大的敌人。近年来她也迷上了台湾乌龙茶，觉得有让心神安定的感觉。

「2026 KARA TAIPEI FANMEETING Hello Kamilia」台北站将於8月22日晚间6点在台大体育馆举行。

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