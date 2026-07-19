许龄智自曝遭跟踪狂骚扰7年！父母、姊姊也被锁定　还收到「想把她们全杀了」恐吓信

歌手KARA许龄智与Super Junior圭贤在节目上公开自己亲身经历的跟踪骚扰事件，看了让人不寒而栗。

MBN、SBS Plus《我遇见的心理变态》第2集中，圭贤与许龄智将分享自己在偶像活动时期亲身遭遇的震惊跟踪骚扰经历。



当天，圭贤表示：「我住了18年的宿舍。」并提起自己过去亲身经历的一件骇人事件。他接著透露：「我们宿舍以前也曾被粉丝闯入过。」并说：「以前住的是外廊式宿舍，走廊上的消防箱比较大，竟然有粉丝躲在里面。」让现场所有人震惊不已。





圭贤解释：「因为消防箱离宿舍门很近，对方躲在里面，就是想趁我们开门时偷看门锁密码。」听完后，来宾纷纷惊呼：「太毛骨悚然了！」、「真的太可怕了！」



许龄智则坦言：「我曾遭遇跟踪骚扰。」她表示：「从2016年开始，有一个人纠缠了我大约7年。」再次让摄影棚陷入惊恐气氛。



该名跟踪狂不仅跑到许龄智父母经营的咖啡厅守候，还搜集家人的车牌号码，甚至联络她的父母和姊姊，持续以各种方式纠缠。

更令人震惊的是，由於许龄智的父母曾因对方自称是粉丝而招待过食物，跟踪狂竟扭曲解读成「他们已经承认我们的关系」。此外，还曾寄信给其他粉丝，内容写著：「她们只是因为嫉妒，我想把她们全部杀掉。」令人不寒而栗。



许龄智透露：「2020年时，我甚至真的去谘询过律师。」接著节目也将公开她当时得到的出乎意料回覆，让现场来宾都感到愤怒不已。节目也将揭露当时令人震惊的相关处罚法规。完整节目将於7月19日晚间10点播出。

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