秀英首度挑战反派角色！新片《特务搞飞机2》化身犯罪集团首脑

演员崔秀英日前作客综艺节目《拜托了冰箱》，不仅大展满满综艺感，更亲自透露了在最新续集电影《特务搞飞机2》中，将首度挑战饰演反派角色的消息，令外界相当期待！

JTBC《拜托了冰箱》日前邀请到《特务搞飞机2》的主角严正化与崔秀英一同担任嘉宾。这部预计於 8 月 12 日在韩国与台湾同步上映的动作喜剧，接续了第一集的精彩剧情——从北韩来的传奇女特务美英（严正化 饰）原本早已隐姓埋名过著平凡生活，上一回全家到夏威夷度假遇上劫机，这一次改搭邮轮却又卷入绑架案。而秀英在片中正是饰演登上邮轮的犯罪首脑「安雅」，展现截然不同的反派魅力。



《特务搞飞机2》故事叙述美英面对青春期的女儿、爱虚张声势的失业丈夫石焕，以及经营的麻花卷店倒闭危机……在令人厌烦的现实生活中，她突然收到超豪华游轮之旅的邀请函。本以为能尽情享受难得的旅程，没想到随著犯罪首脑安雅（秀英 饰）登场，数百人搭乘的游轮瞬间成为绑架事件现场！在无处可逃的大海中央，再次觉醒的前传奇特务美英，将为了拯救家人和守护世界投身危险任务。



秀英在节目中表示，上一集以飞机为背景，这次移师邮轮将迎来更具冲击性的故事，并大方分享了首次饰演反派的感想。此外，红遍全网的综艺感当然也没有缺席！当天有主厨自称是少女时代的长期铁粉，秀英听闻随即带来令人瞬间掀起回忆杀的少女时代舞蹈，让现场笑声不断 XD 节目中她也大方公开了自己的冰箱，热情分享独到的料理哲学，展现多变又亲和的个人魅力。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻