蔓延到首尔的僵尸！《僵尸校园》第二季开拍：「原班人马」朴持厚、尹灿荣、赵怡贤和罗门回归，还有新角色加入！

《僵尸校园》2022年6月宣布制作第二季，终於有新消息了！还是原班人马回归啊！

《僵尸校园》讲述在丧尸病毒肆虐的孝山市高中里，无路可逃的学生们以及想要营救他们的人们经历无法预测的极端状况后发生的故事。爲了生存而展开的殊死搏斗，在极端情况下互相守护的友情和爱情。公开后28天内累计收看5亿6078万次，掀起一股追剧旋风。



《僵尸校园》在2022年6月确定制作第二季，原订计划2024年开始制作，但为了更好的制作环境和更高的完成度，而推迟制作日程。今天终於等到新消息，Netflix 公开主演们的合照和剧本阅读照。



以扩张的世界观和规模回归的《僵尸校园》第二季中，认爲一切都结束并回归日常的瞬间，新的僵尸病毒将覆盖韩国首都首尔。最重要的是变得更加强大的演员们朴持厚、尹灿荣、赵怡贤和罗门，他们会以怎样的面貌活跃？也备受关注



此外，还有新的角色加入，李敏宰饰演温召（朴持厚 饰）的大学前辈马陆；金施恩饰演纵横於学生会和社团的「Insider」大学生朱兰；卢载沅饰演国家情报院的韩斗锡组长；尹可而饰演以直言不讳爲主要特长的活泼的大学生雅儿。



而第二季一样由李在奎导演和千成日编剧再次携手合作，希望可以快点看到啦！

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