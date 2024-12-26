《僵尸校园》「南拉秀赫CP」又有售后！罗门给赵怡贤送上应援咖啡车：「人类为仙女应援」

《僵尸校园》的「南拉秀赫CP」赵怡贤＆罗门（朴所罗门）受到许多观众的喜爱，今天又有售后啦！

赵怡贤近日正在拍摄新剧《牵牛和仙女》，今日（26）收到来自罗门的应援咖啡车，她也通过 IG 限时动态分享认证照，并表示：「隔壁小区的人类罗门 ㅋㅋㅋㅋㅋ 可爱」、「谢谢你！罗门啊。」

咖啡车上的横幅写著：「隔壁小区的人类罗门来给仙女成雅应援啦！赵怡贤加油。」旁边的看板也写著：「《牵牛和仙女》所有演员和工作人员们，请好好享用！天气很冷，请小心别感冒 -罗门敬上-。」咖啡杯的杯套也印上「花仙女赵怡贤」。（「成雅」是赵怡贤在《牵牛和仙女》的角色名，「人类」是是罗门的新剧《今天开始是人类》）



赵怡贤与秋英宇正在拍摄《牵牛和仙女》，这是一部讲述女高中生巫婆亲自寻找初恋故事的幻想罗曼史剧。罗门也确定和金惠奫合作新剧《今天开始是人类》，该剧讲述九尾狐和足球明星选手之间的故事。



而《僵尸校园》在2022年中就宣布确定制作第二季，原订计划今年开始制作，但为了更好的制作环境和更高的完成度，推迟了制作日程。出演第一季的「青山」尹灿荣、「温召」朴持厚、「秀赫」罗门、「班长南拉」赵怡贤都会继续出演第二季，还新加入卢允瑞，希望可以快点看到啊！！



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