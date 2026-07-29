宋江、李浚荣「颜值爆发」！新剧《四手联弹》制服同框「17岁青春神颜」掀期待

tvN全新周末剧《四手联弹，两首奏鸣曲》公开了宋江与李浚荣展现耀眼17岁青春模样的全新海报，两人穿上制服，勾起青春岁月的一页，也让人更好奇这对同龄好友会碰撞出怎样的化学反应。

《四手联弹》讲述一群就读於聚集音乐天才的艺术高中的年轻人，在校园中展开友情、爱情、竞争与成长故事。

剧中，钢琴家姜飞悟（宋江 饰）与崔正瑶（李浚荣 饰）将成为彼此人生中最重要的变奏，谱写一段特别的缘分。官方此次公开描绘两人灿烂学生时代的「17岁」主题海报，更加深外界对作品的期待。



照片中，身穿韩国艺术高中制服的同龄好友姜飞悟与崔正瑶散发青涩又温暖的氛围。两人背靠著背、露出灿烂笑容的瞬间，令人想起学生时代曾与好友一起留下的青春纪念照。

其中，姜飞悟望向镜头露出微笑，定格珍贵回忆的一刻；崔正瑶则闭上双眼，彷佛全心享受当下的美好时光。搭配海报上的标语「当音符交会的瞬间，一段美妙绝伦的和谐乐章就此诞生」，象徵著不同旋律交织成优美和声，也让人更加期待性格迥异的两人，将携手完成属於他们的特别协奏。





这部剧除了是宋江退伍后的首部复出作品，同时也是李浚荣入伍前拍摄的最后一部电视剧，因此备受关注。凭藉两人亮眼的外貌与扎实的演技，他们将携手描绘出最耀眼的青春友情，更让观众期待值持续升温。



《四手联弹，两首奏鸣曲》预计於8月29日首播，海外由Netflix上线。



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