韩媒曝《外伤重症中心》第二、第三季同步制作！朱智勋、秋泳愚等原班人马有望回归，Netflix回应了

《外伤重症中心》真的要拍第二、第三季了吗？韩媒今日（22日）传出消息，Netflix 热门医疗剧《外伤重症中心》不仅有望推出第二季，甚至可能与第三季同步制作，让不少剧迷又惊又喜。

根据韩媒报导，《外伤重症中心》预计於今年10月正式展开第二季拍摄，制作团队目前规划第二、第三季同步推进。其中第二季将共8集，目前剧本已完成前4集。新一季故事将延续天才外科医师白江赫（朱智勋 饰）的旅程，描绘他巡回各地重症外伤中心时所发生的全新故事。



据悉，第一季主演朱智勋、秋泳愚、贺营、尹敬浩等人都有望回归演出，并预计随著不同故事加入新角色，进一步扩展《外伤重症中心》的世界观。

不过针对续作消息，Netflix 方面也出面回应表示，目前确实正以正面方向讨论后续制作，但尚未正式确定，若有具体内容将於日后另行公布。因此，外界盛传的同步制作与拍摄计画，目前仍有待官方后续证实。



《外伤重症中心》改编自同名网漫，讲述曾活跃於战地的天才外科医师白江赫，受命重建名存实亡的重症外伤团队，在生死一线间拯救患者的故事。作品於2025年1月上线后迅速掀起热潮，不仅连续22天稳坐 Netflix 韩国区排行榜冠军，更登上 Netflix 全球非英语电视节目排行榜第一名，成为当年最具代表性的韩剧之一。



除了收视与话题双丰收外，《外伤重症中心》在各大颁奖典礼也表现亮眼。朱智勋凭藉剧中白江赫一角接连拿下《第61届百想艺术大奖》与《第4届青龙系列大奖》最佳男主角，作品本身也荣获《第4届青龙系列大奖》及《第20届首尔电视剧大奖》最佳作品奖。如今续作消息接连曝光，虽然 Netflix 尚未正式拍板定案，仍让不少剧迷兴奋不已，纷纷敲碗白江赫与重症外伤团队早日回归。



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