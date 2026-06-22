干呕影片全网炸锅！Jessica遭骂对粉丝没礼貌，直播喊冤：是因为粉丝说了年纪

前少女时代成员Jessica最近飞往中国上海工作，没想到在机场的一连串举动意外引爆网友论战。

Jessica 12日抵达上海浦东机场，现场挤满前来接机的粉丝，她在保镳和经纪人护送下快步离开，但身边始终有大批粉丝拿著相机紧跟跟拍。

随后网路上流传一段机场影片，只见Jessica被人群团团包围，突然她用手捂住鼻子、眉头深锁，接著更做出干呕的动作，还伸手压住胸口。 另一段影片也清楚拍到她遮住口鼻、一脸不舒服的表情。 画面曝光后立刻引发热议，不少网友解读她是在嫌弃粉丝身上的体味，纷纷开骂：「公主病太严重了吧」、「对粉丝也太没礼貌」。 不过也有粉丝替她缓颊：「干呕是生理反应，真的不能控制」、「到底味道要多重才会让她这样」，两派说法在网路上吵翻天。



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2026/06/12

China Shanghai airport arrival(from Korea)

It looks really smelly#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/pyHnQGJh1R — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

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2026/06/12

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Fans said there seemed to be a foul smell there#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/eKF59A7hNf — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

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#JessicaJung Jessica Jung #제시카 제시카 潔西卡 鄭秀妍 ジェシカ pic.twitter.com/rcwv49NhIg — 220cmjessica (@220cmjessica) June 12, 2026

眼看争议越滚越大，Jessica 日前干脆开直播亲自还原真相。 她在直播中无奈解释：「有一位粉丝跟我说昨天是她生日，我就问她几岁，结果她说21岁。 我当下太惊讶了，就问她『你怎么会认识我？ 你为什么会在这里？』」她强调自己不是因为闻到味道才有那些反应，而是被粉丝的「超年轻年纪」吓到，一时太震惊才会出现那些表情动作。



虽然Jessica已经出面说明，但这场风波似乎还没完全平息。 部份网友选择相信她的说法，但也有人仍抱持怀疑态度，继续在网路上讨论。Jessica 2007年以少女时代成员身分出道，2014年退出团体后主要在大中华区发展个人事业。 她最近也难得回归韩国萤光幕，在《SNL Korea》第8季的Krystal特辑中惊喜现身，为妹妹月台，再次引发不少旧粉丝的关注。



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