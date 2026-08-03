《杀手妈咪》、《婚姻之后》接棒《金特务》　收视双双飙升至7～8%创新高！

SBS《金特务：本色回归》完结后，周末黄金时段的收视版图开始出现变化。MBC金土剧《杀手妈咪》与KBS 2TV周末迷你剧《婚姻之后》收视率双双上升。

根据收视率调查公司尼尔森韩国统计，1日播出的《杀手妈咪》第2集，全国家户收视率达8.0%，比首集的7.4%上升0.6个百分点；首都圈家户收视率则为7.9%，登上所有金土剧收视冠军。



当天播出的剧情中，女主角柳宝娜（孔晓振 饰）与曾是过去案件目击者、如今以新进员工身分现身的毒杀专家吴炫南（河律莉 饰）正面对决。吴炫南对刘宝娜的丈夫权泰成（郑准元 饰）下了必须在1小时内服用解毒剂的毒药进行威胁，而刘宝娜则毫不犹豫举枪对峙，该场面瞬间将收视率推升至最高10.6%。《杀手妈咪》第3集将於7日晚间9点50分播出。

另一方面，同时段竞争作品完结所带来的效应，也延续到周末剧市场。KBS 2TV《婚姻之后》第9集於同日播出，全国家户收视率达7.6%，刷新自身最高收视纪录，分段最高收视更冲上8.9%。



第9集中，手持染血铁锤的卢满喜（金大明 饰）突然出现在高世允（李雪 饰）面前，剧情紧张升温。其中，高世允联络不上丈夫姜泰柱（南宫珉 饰），独自走在停车场的场面，更创下全剧最高收视，隔天第10集也维持在7.2%的高收视，男女主也在这一集的绑架事件后化解了彼此间的误会和不信任，泪流满面地和好如初。

《婚姻之后》距离大结局只剩两集，观众的目光都聚焦在结局的走向，第11、12集将在周六、周日晚间9点20分播出，海外由Disney+上线。



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