10年一部爆款剧，下一位「私生子」请就位！都说演过这位老戏骨的「儿子」一定火

说起演员郑东焕，你可能不知道他是谁。

但小编若说他是「姜俊尚」的父亲！



也是「金叹」的父亲！



还是「白司彦」的「祖父」！



你一定想起来是谁了吧！对，他就是拥有众多「儿子」的郑东焕，每隔10年就会迎来一部爆款韩剧，先是2002年的《冬季恋歌》，接著是2013年的《继承者们》，又有2024年的《现在拨打的电话》， 然而每一部他都有一个重要的身份，那就是必有一个私生子！！！

《冬季恋歌》

在这部经典的爱情剧中，「国民男神」裴勇俊扮演的「「姜俊尚」」是一个命运多舛的角色——私生子，而生父就是郑东焕扮演的「金振宇」。 身为父亲，郑东焕的演技可谓是含蓄得很，眼神里藏著一种复杂的纠结情绪。



《继承者们》

男主角金叹（李敏镐饰）是帝国集团会长金南允（郑东焕 饰）的私生子。 由於身份特殊，他从小就远离家族的核心圈子。 金叹与父亲金会长的情感关系是《继承者们》中的重要线索之一，展现了财阀家族中父子之间的权力博弈和情感纠葛。 郑东焕通过精湛的演技，成功塑造了一个既复杂的父亲形象，将上位掌权人的冷酷、强势以及内心深处的矛盾演绎得淋漓尽致。



《现在拨打的电话》

这部剧里，郑东焕又又又多了一个私生子，名义上是祖父，实际上是男主「白司彦」（柳演锡 饰）的生父。 白会长是一个典型的传统家长形象，性格强势、威严，对家庭和事业有著极高的要求。国会议员、政党总裁、国务总理，除了没当过总统外，其他职务全都体验过的政治人物，可惜3次大选全都失败，若遇阻挡自己政治前途的人，他可以见人杀人，遇佛杀佛！90岁生日之前死亡......



郑东焕这位「私生子之父」角色可谓是「无处不在」，每次都以不同的面貌和「生父身份贡献著各自的情感冲击波。 那么，下一位「私生子」你准备好了吗？？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻