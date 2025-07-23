【韩网热门】一直不认为裴勇浚是超级大帅哥，直到看到这张照片....

裴勇浚，曾经的韩流顶流，凭藉一部《冬日恋歌》，人气红遍全亚洲，如今早就从演员转为幕后老板。

最近theqoo上一则名为「一直不认为裴勇俊是超级大帅哥，直到看到这张照片....」的内容引爆热议，一张多年前的旧照让老粉丝们回忆起了「勇殿下」的神颜，也让年轻网友狂呼「错过了大叔的黄金期」！（从左至右：赵寅成、张赫、裴勇浚、金载沅、车胜元）



韩国网友评论：

1. 那时候不是有张东健、元斌、郑雨盛、高修这些超级帅哥吗？ 所以像这种温柔型的帅哥感觉没那么受评价。

2. 哇，车胜元怎么看起来这么呆萌哈哈哈哈

3. 他一出道就是靠脸出名的，我也有那张专辑哈哈，赵寅成真的超帅

4. 小时候看《太王四神记》觉得他超端正帅气

5. 我觉得裴勇俊反而因为「勇大人」（日本粉丝对裴勇俊的爱称）这称号在国内被低估了，但他当年真的超红也超帅啊！

6. 哇有点像任时完，我以前没发现，但真的类型差不多，甚至身材也好

7. 想再看到演员裴勇俊，他演技也很好ᅲ《我们真的爱过吗》真的让我哭惨ᅲ

8. 像是不同像素等级的帅哥

9. 那时候的帅哥真的一个比一个夸张

10. 我有亲戚是整形外科医生，他说眼睛大鼻子高这种浓颜比较容易复制，但要天生五官干净协调、线条漂亮很难，是一种自然雕刻的美，那才真正有个性又耐看

11. 哇，真的是干净系帅哥

12. 不算传统那种浓颜帅哥，比较像是知性感、讨喜感兼具的帅，他真的超红。 旁边的金载沅也是偏花美男而不是硬派型的

13. 他是典型帅哥，反而在韩国人气有点要下滑的时候，《冬季恋歌》在日本大火，又被重新关注，之后就变成韩流明星的代表了。 但他本来就是超帅

14. 裴勇俊右边那位我突然忘记名字了，一瞬间还以为是安孝燮，有点像

15. 裴勇俊其实把头发剪短、拿掉眼镜就很帅，但因为《冬季恋歌》的造型关系，后来都留长发加眼镜，那个形象太油腻，反而破坏了他的原本气质。 他是那种如果搭配现在流行的干净、时髦风格的话，一定会非常亮眼的脸

16. 可能因为他是「豆腐脸」类型（轮廓柔和），所以会有这种感觉

17. 全部都是神颜

18. 从《初恋》时期就是靠脸吃饭的代表人物之一啊

19. 我以前喜欢裴勇俊，他连声音都是帅哥

20.我见过本人，裴勇俊比照片还要帅。 个子高，身材又结实又瘦削...... 是那种本人比照片还好看的少数演员之一，看到的时候超惊讶

21. 拜托不要说裴勇俊是「眼镜帅哥」...... 他不戴眼镜更帅好吗...... ᅲᅲᅲ虽然《初恋》是比较旧的剧，但如果觉得太难入门的话，看《太王四神记》也能知道他真的超级帅！

22. 我只看到赵寅成和裴勇俊，裴勇俊有种很迷人的氛围

23. 他当C位（中心）真的很合理......

24. 果然男生还是得有身高啊......

25. 哈...... 回来吧裴社长...... 连说要引退都没说一声就这样走了，让我强制脱饭（被迫不再当粉丝）ᅲᅲ

26. 他真的帅啦ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ只是我偏好赵寅成、金载沅这型而已

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