话题声中结婚的裴勇俊与朴秀珍，结婚10年传出婚变一说

已离开韩国生活的裴勇俊与朴秀珍夫妇，日前随著朴秀珍与所属公司Keyeast解约的消息传开，由於Keyeast就是裴勇俊所创立的公司，因此传出了夫妻不和传闻甚至离婚的推测。

不过裴勇俊早已在2018年把所有公司持股都卖给SM娱乐公司，获得约400亿韩元的价差，之后他就成为了教育服务公司的BOF investment的代表。朴秀珍则是女子团体Sugar出身，2015年嫁给了比她年长13岁的裴勇俊，当时也引发了话题讨论，裴勇俊极度厌恶私生活遭到暴露。



2016年朴秀珍曾因为生下老大而引发了一些耍特权疑云，譬如不顾医院的规定而自行带人进出等等，当时引发一些争论。虽然医院方表示没有给予特殊权益，但朴秀珍的道歉却没有被人民所接受，於是后来朴秀珍便中断了所有SNS的活动，低调生活。2024年1月她曾尝试在IG上公开近况，但也因为涌入太多关注而随即删除。



裴勇俊则是除了《情定大饭店》与《冬季恋歌》后爆红，2011年在特别演出《Dream High》之后就没有以演员之姿在作品中与大家见面，大家也觉得他对於演员活动兴趣缺缺，复出的机率也不高。裴勇俊夫妻总是偶尔传出近况消息，不禁令人好奇。日前消息传出裴勇俊延世医疗院捐赠了30亿韩元，应该已是去年12月的事情了，2月16日才在SNS上传开。而夫妻俩也向目前所居住的地区夏威夷知名私校进行捐款。



不过裴勇俊与朴秀珍夫妻仍极为低调，不在媒体上公开露面，离婚消息也纯属猜测，朴秀珍解约也相当可能只是因为不再有艺人相关活动，目前难以求证。

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