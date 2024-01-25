梁铉锡宣布「Ahyeon」已经康复回归BABYMONSTER！从4月迷你专辑开始加入，7人完全体啓动！

YG娱乐在去年11月推出新女团「BABYMONSTER」，但...人气成员 Ahyeon（郑雅譞）没有参与出道，当时引发各种猜测。最后YG回应Ahyeon是因爲健康因素，经慎重讨论后决定暂时专心休息。

今日（25日）梁铉锡通过惊喜影片宣布 Ahyeon 的回归。梁铉锡表示：「幸好 Ahyeon 完全恢复健康，从今天开始再次回到 YG，正在录制专辑中的歌曲，真的想尽快把好消息传达给大家，所以就这样问候大家。」



回归的 Ahyeon 将从4月发行的迷你专辑开始或动，该专辑将会收录她参与的〈BATTER UP〉和〈Stuck in the Middle〉版本。梁铉锡自信地表示：「可以期待7人完美的BABYMONSTER 组合活动。」

此外，梁铉锡还说：「YG内部制作团队从10名左右增加到40～50多名，向大家保证这次专辑的进行速度会比以前更快，我们的目标是在秋天左右发行正规专辑。」最后他说7个人能再次聚再一起，感到非常幸福和感谢，希望大家多多支持2月1日发行新曲〈Stuck in the Middle〉。



消息一公开让粉丝们相当期待，纷纷直呼：「终於回来了」、「期待 Ahyeon 」、「BABYMONSTER 终於要开始活动了吗」、「想快点听到新歌」等等。而 BABYMONSTER 去年发行〈BATTER UP〉时，没有到音乐节目打歌，希望这次的新曲可以去打歌啊～～



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