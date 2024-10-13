当BABYMONSTER的Ahyeon喝了2NE1大前辈水后的真实反应！网：只差没有当场下跪了XD

2NE1首尔演唱会也聚集了「YG家族」的歌手们，其中小师妹BABYMONSTER的Ahyeon一个可爱小举动，成为粉丝之间的热烈话题。

当天是经典女团 2NE1 久违合体的首尔演唱会，BABYMONSTER 则是第二天的演唱会嘉宾，用她们的一首首歌曲带动著现场气氛～。

就在唱完第一首歌稍作休息的期间，成员​Ahyeon到舞台边喝水喘口气，却发现自己喝错，可能误喝到了2NE1前辈的水，当下非常惊慌失措，一脸懊悔的模样，在粉丝眼里却是相当的可爱。



▼网友分享片段：



网友留言：「下辈子我要投胎当瓶水」、「虽然Ahyeon很担心，但原谅我看完大笑了，抱歉」、「真的好可爱喔」、「没事的，你这个表情，前辈肯定无条件原谅」、「我猜Ahyeon心中瞬间想到姐姐们强势的模样，肯定是很害怕啊～」、「这直觉反应...只差没有当场下跪了XD」

▼网友分享的直拍中，事件大概发生在4:02。



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