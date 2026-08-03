朱宇宰《青龙系列大奖》得奖后感性发文！晒边佑锡合照「20多岁相遇，如今一起站上颁奖舞台」

朱宇宰得奖后的一段感性发文引发关注！他除了向一路支持自己的粉丝与伙伴表达感谢，也特别提到与边佑锡从20多岁相识至今的珍贵缘分，并公开两人的合照。

朱宇宰1日在 IG 分享获得《第5届青龙系列大奖》优秀男子综艺人奖后的感想，表示突然获得这么大的奖项，当下「脑袋真的一片空白」。他也透露，当时的颁奖感言中还有许多没能来得及感谢的人，因此透过社群向粉丝、节目伙伴以及一路陪伴自己的工作人员表达谢意。



其中，朱宇宰特别提到了与边佑锡之间的珍贵缘分，写道：「在20多岁还是小鬼的时候相遇，时间转眼过去，如今能在这么大的颁奖典礼上一起获奖，是一起辛苦走过来的佑锡。」同时公开两人的合照，回忆从年轻时相识，到多年后能在同一个舞台上分享喜悦的珍贵时刻。



除了边佑锡外，朱宇宰也向一路支持自己的粉丝、《Screwballs》节目成员以及各个节目的合作伙伴表达感谢，并表示自己会珍惜这份心意，今后也会在自己的位置上继续努力。



而朱宇宰与边佑锡过去都曾以模特儿身分活动，从年轻时相识至今仍保持深厚友情。如今一人在综艺领域展现魅力、一人在戏剧领域受到喜爱，两人能在多年后於颁奖典礼上再次同框，也让粉丝纷纷留言表示：「原来两人认识这么久了」、「这份友情真的太珍贵了」、「一起努力走到现在好感动」。

나 런닝맨 나올때 주우재만 봤는데 ㄹㅇ예능잘하고 변우석이랑 같이나올때도 친해서 나왔나보네 하고 관심없었어ㅜㅜㅜㅜ이년전부터 좋아했어야ㅜㅜ주우재가 겁나부러워짐 젭알...주우재 유튜브에 나오면안되나.. pic.twitter.com/fNhfXASPl4 — (@vtvtbysu) June 11, 2024

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