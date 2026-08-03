反差萌「驯鹿PD」金载原凭《柔美3》勇夺新人奖！今曝下一步:「8月底来台见面会」～

年仅25岁的潜力新星金载原，近期凭藉在电视剧《柔美的细胞小将3》中饰演「驯鹿PD」一角圈粉无数，更一举夺下第4届青龙系列大奖「戏剧类最佳男子新人奖」，表现备受肯定！值得一提的是，本届颁奖典礼上的多部大赢家作品——包括影后申惠善主演的《莎拉的真伪人生》，以及荣获大赏的《你和其余的一切》，其实都能看到金载原惊喜爆发的精彩演出。

模特儿出身的金载原，近年在多部话题剧集中崭露头角。虽然部分作品的戏份未必如《柔美的细胞小将3》般占据男主角篇幅，但他总能以强烈存在感抓住观众目光。先前在润娥与李俊昊主演的《欢迎来到王之国》中，他饰演高挑帅气的深情空少，与副线演员的甜蜜互动随即吸引大批剧迷关注，成功打响知名度。



在本次青龙系列大奖表现亮眼的作品中，金载原的展现同样令人印象深刻。在《莎拉的真伪人生》中，他饰演迷恋上事业型女主角「金莎拉」（申惠善 饰）的年轻酒店男公关，甚至愿意为对方的谎言铤而走险，展现细腻情感；而在双女主剧集《你和其余的一切》中，他则饰演朴智贤的哥哥「千商鹤」，不仅是金高银剧中角色的摄影启蒙老师，更是推动两位女主角后续关系变化的关键人物之一，极具吸睛度。



至於让他抱走新人奖的代表作《柔美的细胞小将3》，金载原饰演的「申驯鹿PD」工作时不苟言笑、刻意装成熟，私下却是个极度享受宅家时光的反差男。剧中他与金高银饰演的柔美起初在工作上针锋相对，却在一次出差时因休闲打扮意外释放「反差萌」魅力；随后他勇敢向柔美告白的名场面，更让电视机前的女性观众直呼心动，收获广大好评。



金载原不负众望斩获青龙最佳男新人奖后，事业势头正猛的他，也即将迎来演艺生涯的重要里程碑——宣布将於 8 月 30 日来台举办首次海外粉丝见面会！届时台湾粉丝将有机会近距离感受「驯鹿PD」兼具温柔与可爱的独特魅力，相关售票讯息敬请持续关注。



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