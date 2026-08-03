抗癌6年两度复发！《请回答1988》「余晖」崔盛元泪洒节目，爆手术副作用：指甲龟裂、呼吸喘

演员崔盛元凭藉经典韩剧《请回答1988》中饰演德善弟弟「成余晖」一角走红，憨厚形象深受观众喜爱。然而，正当他演艺事业蒸蒸日上之际，却不幸罹患急性白血病（血癌），多年来屡次与病魔顽强抗争。近日，他携手圈内相识 20 年的好友们登上 KBS 经典重启综艺《Happy Together-因为不是一个人所以很好》，重温这段艰辛的抗癌路，忍不住当场眼眶泛红落泪。

即将於 7 日播出的节目中，崔盛元与朴海秀、林彻洙、朴载雄这四位 20 年挚友一同亮相。在最新释出的预告片中，主持人张恒准谨慎又心疼地提起，崔盛元当年是在事业巅峰期突然传出罹病噩耗。对此，崔盛元忍不住掉下眼泪坦言：「2016 年第一次发病，后来竟然又复发……真的非常非常辛苦，甚至到了这辈子都不想再去回想的地步。」好兄弟林彻洙回忆当时表示：「真的吓坏了，那天一边走一边哭了很久。」



崔盛元在 2015 年演出《请回答1988》爆红，隔年却被敲了一记沉重警钟——确诊急性白血病，被迫全面停工。虽然 2018 年曾一度好转复出，没想到 2020 年再次复发，咬牙接受了骨髓移植手术。之后经历了长达 2 年漫长又痛苦的治疗，才终於再次拿到痊愈诊断。



崔盛元过去曾在节目中透露骨髓移植带来的后遗症与副作用，坦言身体状况总是起伏不定，为了彻底根治不得不做移植，但随之而来的代价就是副作用：「第一个就是变得极度干燥，指甲会龟裂著生长，眼睛跟嘴巴都会发干，呼吸也很喘。」

时隔 6 年全新回归的《Happy Together-因为不是一个人所以很好》，本次定位为新型态的「故事型音乐选秀」，由国民 MC 刘在锡、名导张亢准与音乐人尹钟信携手主持，透过倾听来宾的故事与合唱，谱出一段段动人的音乐旅程。



据悉，崔盛元这次与朴海秀等老友们合体登台，完全不是为了宣传新作品，而是纯粹想向一路支持他的观众与陪伴在侧的兄弟们，分享这段「充满真心诚意的故事与音乐舞台」，温暖又感人的氛围也让观众期待值爆表。



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