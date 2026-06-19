【K社韩国小百科】错过站、急找厕所免惊！首尔地铁「15分钟内免费再进站」明日全面扩大，「4大限制」必看

未来搭乘南韩首都圈地铁时，无论是因为内急想上厕所，还是不小心搭错方向、坐过站而必须暂时跨出剪票口，只要在 15 分钟之内重新进站搭车，将直接免除基本车资1,550 韩元，视同转乘处理。

南韩国土交通部6月15日宣布，为了消除国民在日常生活中遇到的困扰，将从本月 20 日（周六）起正式实施这项「15 分钟内再进站制度」。

过去搭乘 KORAIL 营运的路段时，若遇到想上厕所等紧急状况，虽然可以按铃呼叫站务人员引导走无障碍非付费闸门，但许多乘客往往因为不好意思呼叫工作人员，最后选择自行刷卡出站，导致被迫多付一次基本车资。



事实上，自 2023 年起，首尔市旗下的首尔交通公社、首尔地铁 9 号线、新林线、牛耳新设线等路段已率先实施了这项再进站制度，但行经首尔外地区的地铁 1、3、4 号线路段，就无法享有这项优惠，经常引发乘客混淆与不便。

而本周末起，这项德政将进一步扩大适用到由韩国铁道公社（KORAIL）所营运的地铁 1、3、4 号线，以及水仁盆唐线、京义中央线、京江线和西海线等所有延伸路段。 其中，地铁 1 号线适用区间包括「涟川至回基」、「南营至新昌」、「九老至仁川」; 3 号线为「大化至纸杻」; 4 号线则为「南泰岭至乌耳岛」。



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政策适用对象与四大注意限制

虽然政策扩大，但自由行旅客与通勤族仍需特别注意以下四大使用限制，以免仍被多扣车资：

1. 必须「同一车站、同一路线」的剪票口重新刷卡进站;

2. 民营线与仁川地铁除外，包括机场铁路、新盆唐线、金浦黄金线、议政府与龙仁轻轨，仁川地铁 1、2 号线、地铁 7 号线的「鹊屋站至石南站」路段。

3. 仅限交通卡（电子票证），单程票、定期券不适用。

4. 整趟旅程限用一次。

目前首尔地铁的基本车资为 10 公里内 1,550 韩元，之后每 5 公里将加收 100 韩元。 国土交通部预期，随著这项新制扩大上路，每年可望为乘客省下高达 56 亿韩元的交通开销。

国土交通部期待，透过这项制度的实施，未来不管是上厕所、确认遗失物、还是不小心搭错方向等日常生活中不可避免的突发状况，乘客都不必再承担额外的车资负担，这将大幅提升首都圈地铁的搭乘便利性。

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