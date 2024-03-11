时隔1年Ahyeon首次登场！「BABYMONSTER」7人完整体回归预告，影片公开立刻引发热烈讨论！

11日，YG娱乐公开旗下新女团「BABYMONSTER」首张迷你专辑《BABYMONS7ER》的预告影片。

公开的影片以紧张的警报声和强烈的节奏感爲背景，Ruka、Pharita、Asa、Rami、Rora、Chiquita等6名成员展现充满魅力的表情。特别是在最后的场面中，Ahyeon（郑雅譞）终於登场了，虽然画面只有短短几秒，但散发出强烈的光环，留下与众不同的存在感。



Ahyeon 作爲兼具唱歌、Rap、舞蹈、视觉等实力，被称为「名副其实的 ACE 」而备受期待。出道前翻唱的《Dangerously》震撼众人，不仅在国内，在全世界音乐粉丝中也获得热烈的反响，目前在 YouTube 上的点击率接近4000万。



恢复健康的 Ahyeon 将从4月1日0点发行的 BABYMONSTER 的首张迷你专辑《BABYMONS7ER》开始加入。虽然 BABYMONSTER 已经发表两次歌曲，但是还未展开音乐节目、粉丝见面会等活动，以 Ahyeon 加入的这张专辑为起点，预计将会展开活跃的活动，而7人组的 BABYMONSTER 会展现什么样的音乐？预计将成爲 K-POP 市场关注的焦点。



随著预告影片公开，也让网友纷纷表示：「Ahyeon 终於回来了」、「终於等到完整体」、「影片的品质能不能在做的高一点？」、「最后那个孩子的眼神和气场最棒」、「只有孩子们的长得好看，但是影片好土啊」、「Ahyeon 太亮眼了」、「是中小企业的色调，YG有点过时了」等等。

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