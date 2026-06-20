《菜鸟伙房兵》原作者单月版税狂飙8800万，公开致谢朴志训！佛心公开「5大收入管道」粉碎行业迷思

由男星朴志训挑大梁主演的TVING爆款漫改剧《菜鸟伙房兵》，近日不仅在海内外收视开红盘，更直接带旺原著作家JROBIN数钱数到手抽筋！JROBIN近日大方分享惊人的收益结算金额，直接用数字证明：原来作品被翻拍成电视剧，真的可以一夕暴富！

单月小说版税抱走 8800 万！谦虚感谢朴志训

作家於 14 日在个人SNS上发文透露：「电视剧播出之后，听到这个月小说版税的结算金额时，我甚至怀疑自己的耳朵。 光是小说版税就拿到了 8,800 万韩元，据说目前尚未最终确定的网路漫画结算金，金额还会更庞大！」

面对突如其来的财富，他非常谦虚地将功劳归功於男主角朴志训。 他透露，朴志训先前主演的千万票房电影《王命之徒》话题度高到破表，这股超狂热度自然而然外溢带动了《菜鸟伙房兵》的点阅。



不止如此，JROBIN笑称自己运气好到爆，因为最近刚好碰上南韩大动作扫荡非法盗版网漫网站，导致大批读者纷纷流入正版线上平台。 加上编剧大刀阔斧改编，激发读者好奇心：「到底电视剧跟原著哪里不一样？」纷纷回头翻阅原著。 因为这波作品逆行，直接让他的单场讲座演讲费翻了 5 倍以上！



业界佛心科普！亲揭「原著赚很少」迷思

至於为什么要这么高调地把「吸金数字」公诸於世？ JROBIN坦言，是因为外界一直有些误解，以为作品就算成功翻拍，原作者能拿到的酬劳也很少。

对此，他详细拆解了目前网路小说与网漫作家的五大收入管道：

1. 小说版税：占总销售额的 70% 至 80%

2. 广告收益：读者看广告免费解锁一话，作家可分得 3 至 5 韩元

3. 网漫版税：小说被改编成漫画时，可分得网漫总销售额的 5% 至 10%

4. 受邀演讲费：每场从数十万到数百万韩元不等

5. 影视版权费：基本为 1,000 万至 1 亿韩元，外加票房分红（之后与团队均分）。

他直言，虽然单看「影视版权费」可能觉得跟电视剧票房比起来不算多，但电视剧播出的加持效应能带动其他收益暴增，因此对作家来说，绝对是一个稳赚不赔的商业结构。



凝聚兵役血泪史！10 年高龄老作上演「神级逆袭」

《菜鸟伙房兵》讲述「关怀士兵（天兵）」姜成宰入伍后意外开启厨艺升级系统，作为伙房兵一路在硬核军旅生活中逆袭开挂的故事。 JROBIN感性表示，这部作品凝聚了他的人生，内容来自他当年从江原道三陟市的前线哨所一路晋升到陆军本部的真实故事，因而在剧集播出期间感到无比幸福。



事实上，JROBIN早在 2017 年就开始连载小说《菜鸟伙房兵》，随著人气水涨船高被改编成同名网路漫画，已是诞生将近 10 年的「高龄老作」。 如今在电视剧火爆全网的带动下，竟然同时夺下网路小说与网漫双平台的「周榜冠军」头衔，足见其不容小觑的惊人长尾效应！

JROBIN在最后感动写道：「制作团队将我尚有很多不足的出道作打造成了完美的电视剧，我心里满是感激。我绝对不会忘记那份令人心动的深刻感动，谢谢你们让我这么幸福！」

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