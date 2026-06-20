【Viu盛夏浪漫满泻】金明洙姜旻儿「情感转移」，李惠利黄寅烨15年初恋重逢追逐未圆梦

炎炎夏日即将来临，无论你是重度甜宠剧迷、社畜疗愈系观众，还是热爱韩剧的忠实粉丝，接下来两个月的追剧行程势必排得满满！

除了Viu原创剧集《THE SEASON》已在Viu全剧六集上架外，由金明洙、姜旻儿主演的Viu Original奇幻浪漫喜剧《共感细胞》将於7月4日接棒开播；紧接在后，李惠利、黄寅烨领军的Viu Original治愈爱情韩剧《给你梦想》则於7月13日重磅登场。以下为你一次整理两部话题新剧的剧情简介及必睇亮点，香港观众可於Viu紧贴收看。

Viu Original《共感细胞》金明洙姜旻儿「情感转移」奇幻罗曼史

由金明洙和姜旻儿主演的Viu Original奇幻浪漫喜剧《共感细胞》讲述前顶级女星刘知安（姜旻儿 饰）在母亲过度保护与经纪公司严格管控下长大，养成自我中心、同理心不足的个性；知名心理谘商师车恩焕（金明洙 饰）则以独特的谘商方式备受外界瞩目，表面幽默得体的他却因为过度共情而吃力；一名拒绝共感的女人与一名过度承载他人情绪的男人，因一场名为「情感转移」的超现实事件而闯入彼此世界，两人在过程中重新学习情感的故事。



看点1：情感转的奇幻设定

Viu Original奇幻浪漫喜剧《共感细胞》的最大卖点正是「情感转移」的新鲜设定！从近日公开的预告片中可见，刘知安因演技受到批评而落泪，展现了她光鲜外表下隐藏的忧虑；随后她听说心理谘商有助她提升演技，触发了她与心理谘询师车恩焕的第一次见面，这也勾起了观众的好奇：两个生活经验截然不同的人，最终又会如何因为命运的安排而交织在一起？

后来刘知安突然能够听见车恩焕的心声，而车银焕则被迫与她共享每一刻的情感；从一方向另一方单向聆听心声，转变为双向透明共享情感，这种无处可藏的超近距离将产生大量令人心跳加速的戏剧张力，也迫使两人在透明化的情境中学习倾听与理解！不少网民表示：「这设定太有意思了」、「简直是互补型恋人的终极版本」，足见剧集对於奇幻题材粉丝有著一定吸引力。

看点2：金明洙挑战复杂内敛心理谘商师

男团INFINITE出身的金明洙（L）近年转战演员表现亮眼，这次饰演的车恩焕不同於一般浪漫喜剧男主角单纯的阳光或霸道形象，他因过度承载他人情绪，内在藏有复杂的伤痛与阴影，需要极细腻的层次表现，因而被韩国媒体封为「金明洙演员生涯中最具挑战性的角色」。

从已公开的剧照和花絮片段来看，金明洙在诠释角色专业自信与内在脆弱之间的转换相当到位，他也形容角色「无缺陷」：「车银焕是一位谘询师，所以对对方产生共鸣的力量很强；虽然是个人意见，但剧中车银焕帮助刘志安的场面，感觉真的很帅。」

看点3：姜旻儿演出人气偶像的困境

姜旻儿饰演的刘知安同样极具挑战性——童星出身、经历偶像与演员活动，在层层保护与严格管理下成长，共感能力不足却也要面临事业与人气的巨大压力；她与车银焕碰撞后逐渐发现自己情感的过程，展现出丰富的角色成长曲线！制作团队受访时特别称赞两人在剧本研读现场的默契「超越预期」。



Viu Original《给你梦想》李惠利黄寅烨横跨15年初恋重逢

Viu Original治愈爱情韩剧《给你梦想》将於7月13日首播，剧集由《揭密最前线》、《驱魔面馆》刘先东导演执导、《爱上变身情人》编剧团队郑恩妃执笔，故事讲述天才电影导演禹秀彬（黄寅烨 饰）实现梦想归来后，与早已放弃梦想、为生计奔波的旧爱朱伊在（李惠利 饰）重逢，两人在高中时期曾共同追梦，却因种种原因分开；15年后，禹秀彬凭藉首部长片横扫海内外电影节成为名导，朱伊在则成了四处奔走的外景记者，这次重逢不仅唤醒了两人尘封已久的青涩梦想，也让当年的爱情有了续写的机会。



看点1：横跨三个人生阶段的青春成长史

Viu Original初恋重逢剧《给你梦想》剧情跨越10代、20代到30代三个人生阶段——10代时无所畏惧的少年梦想，20代时因现实挫折而迷茫挣扎，30代时在平凡生活中重新审视过去的选择，制作团队表示：「《给你梦想》将通过两个人再次追寻梦想和爱情的故事，传递激动人心的情感和感同身受的共鸣，敬请期待黄寅烨和李惠利带来的初恋重逢浪漫爱情故事。」有不少网民形容该剧甚有热爆韩剧《二十五，二十一》的既视感，同样捕捉了青春、成长和重逢的细腻情感，因此备受瞩目。

看点2：超强幕后班底加持

刘先东导演曾执导韩剧《驱魔面馆》，以出色的节奏掌握与角色推进能力备受肯定；郑恩妃编剧则擅长在奇幻爱情框架中注入细腻情感，当擅长营造明快节奏与华丽场面的刘导碰上擅长刻画细腻情感的郑作家，无疑是一场令人期待的创作碰撞！

看点3：李惠利 × 黄寅烨的化学反应

李惠利在剧中饰演的朱伊在，从怀抱梦想的少女成长为走遍全国的外景记者，她靠著卓越的体力、幽默的口才和语言天赋成为明星记者，看似成功的背后内心却藏有不为人知的空虚与茫然；直到与禹秀彬重逢，才重新点燃埋藏多年的梦想之火！黄寅烨则演绎禹秀彬从被父母规划人生的高中少年，到冲破束缚、最终成为天才导演的完整蜕变。剧组透露两位演员在围读现场展现出的默契让工作人员惊艳，尤其是几场关键重逢戏的情感诠释让在场众人动容！有剧迷表示：「李惠利与黄寅烨的全新组合本身就是一大卖点」、「这对组合太令人期待了」、「两个人外型真的很搭」、「光是重逢题材就让人想哭」，让人期待两人的化学反应。



两部作品风格各异：《共感细胞》以奇幻设定包裹情感学习，透过细腻描绘恋爱中的心动与成长，为盛夏带来清新的浪漫氛围；《给你梦想》则以横跨15年的初恋重逢为主轴，唤醒每个曾经为梦想热血沸腾的观众心中，那份最纯粹的勇气。无论你偏好哪种口味，这个夏天绝对不愁没有好剧可追，记紧下载Viu App，准时到Viu紧贴追剧了！

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