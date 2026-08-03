刘在锡录影一半急奔银行！人生首次公开缴税过程　强调「税金一定要准时缴」

「国民MC」刘在锡首度在节目中公开自己的纳税现场，引发热烈关注。

1日，YouTube频道《뜬뜬 DdeunDdeun》公开了一支名为《把旅行地点交给转盘、把路线交给地图书的四兄弟NO导航的国道之旅》的影片。

▼刘在锡说必须要跑一趟银行缴税，影片定位在 24:04。



当天，刘在锡展开2026 Summer Road系列第二弹《풍향중》拍摄时，突然慌张地表示：「我没带钱包。」他随即联络经纪人说明情况，还忍不住责怪自己，引发现场笑声。之后，他也打电话给妻子罗京恩，拜托她把钱包送过来。

之后，刘在锡与梁世灿会合时透露：「我只跟你说，我等一下还得去一趟银行，要去缴税。」接著解释：「因为一直都在录影，所以一直没办法去银行。」



一行人前往全罗北道益山市途中，刘在锡提出想先去银行，并表示：「哥，你们趁去银行用ATM提款时，我顺便去把税金缴一缴。」对此，池锡辰问他：「为什么现在才去缴税？」刘在锡回答：「本来期限是到6月30日，但因为一直在录影，所以没办法去银行。税金不是应该要准时缴吗？」这番话也引发关注。

最后，刘在锡真的在行程中抽空前往银行完成纳税。看到这一幕的梁世灿笑说：「光是去缴税这件事就很好笑，这应该是有生以来第一次在节目里看到刘在锡去缴税吧？」逗得众人哈哈大笑。对此，刘在锡则再次强调：「按时缴税真的非常重要。」



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