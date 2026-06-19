刚完结就爆双重恋爱传闻？《菜鸟伙房兵》朴志训×全昭映、李相二×韩东希遭传交往，导演发声：不要造假

《菜鸟伙房兵》才刚迎来大结局，没想到主演群却突然卷入意外的恋爱传闻！朴志训、全昭映，以及李相二、韩东希因剧中的感情线与自然互动受到观众喜爱，近日竟传出假戏真做的传闻，一度让不少剧迷感到意外。

18日，韩国网路社群与 SNS 上流传一篇贴文，声称「询问《菜鸟伙房兵》导演后得知，朴志训×全昭映、李相二×韩东希似乎真的正在交往？」同时附上一张疑似与 赵南衡导演对话的 DM 截图。由於内容看似暗示两组演员之间存在感情发展，消息迅速在网路上扩散，也让主演们的恋爱传闻受到关注。尤其朴志训与全昭映在剧中的浪漫感情线深受观众喜爱，两人自然细腻的互动，也让不少粉丝一度好奇戏外是否也有进一步发展。



不过，随著讨论越演越烈，也有不少网友质疑，导演怎么可能在未经证实的情况下公开谈论演员私生活。面对突如其来的传闻，赵南衡导演当天亲自在社群平台出面澄清，发文表示：「不要造假，我根本没有传过 DM！」直接否认网路流传的对话内容。



随著导演亲自辟谣，该段 DM 截图也被证实为伪造内容，这场因假冒对话引发的恋爱传闻最终成为一场乌龙事件。事实上，《菜鸟伙房兵》凭藉新鲜的军队炊事班题材，以及主演群自然真挚的演技与默契互动，收获不少观众喜爱，剧中角色之间累积的情感连结，也让剧迷们在大结局后仍持续讨论。

如今剧集才刚播毕就爆出这场意外插曲，不少剧迷也纷纷表示：「差点真的相信了」、「希望不要再拿演员开这种玩笑了」，同时也期待未来能继续看到朴志训、全昭映、李相二与韩东希带来更多精彩作品。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻