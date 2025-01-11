「恋综天花板」疑似分手！《换乘恋爱》贤圭开通个人YT，年末没和海恩在一起

成海恩和郑贤圭堪称《换乘恋爱》有史以来最令人心动的情侣，且节目结束后也稳定交往和放闪，让观众感觉十分温馨。 然而最近却有迹象透露，两人的生活似乎已经不再同步。

贤圭一向只有IG帐号，昨日开通YouTube频道并上传了第一支影片。 贤圭独自走在傍晚的海滩上，表示和家人一起来到越南芽庄市旅行：「现在是2024年，决定25年尝试各种新事物，所以开设了YT频道。」



贤圭感慨一个人拍影片和讲话十分困难，录了10遍才满意，打算一开始由自己剪辑和上传，并在个人IG上宣传了开通频道一事。



有网友留言为他加油打气，也有人希望他分享和海恩的近况。 贤圭和海恩在2022年播出的《换乘恋爱2》中结识并走到一起，至今稳定交往了2年有余，一直是备受看好的一对。 然而最近频频有传闻称，两人似乎已经分手。



海恩的YouTube频道最近很久没出现贤圭，之前每年圣诞贤圭和海恩都是一起过，但去年圣诞前后海恩是和闺蜜一起去英国旅游。 与此同时，有小红书网友表示平安夜当天在东京的club偶遇贤圭，还有人称贤圭是带著新女友和朋友们一起在日本过圣诞。





之前两人私下活动经常一起，例如一起看SEVENTEEN演唱会，但去年12月底贤圭去看圭贤演唱会时是和两位年轻女士同行，身边没有海恩身影。 亦有网友表示同行女伴只是和贤圭一起拍摄新综艺《魔鬼的计谋》的嘉宾。



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