是失误还是时尚？SANA「内裤外露」挨轰委屈发声，MINA粉色内衣带滑落网惊：怀疑自己的眼睛

韩国人气女团TWICE近日为某品牌月台，成员们盛装出席，没想到SANA一身花卉图案蕾丝平口洋装，却因为裙摆疑似塞进同花色的内裤里，造成「内裤外露」的错觉，瞬间在网路上炸开了锅。

不少网友看到照片后都觉得SANA这套洋装的下摆，就这样硬生生卡在同样花色的布料里，视觉上就像直接穿著内裤见客，让粉丝看了全吓傻，直呼「太夸张」、「造型师出来谢罪」！ 不过也有眼尖网友发现，品牌官网的Lookbook模特儿也是这样穿，疑似是设计师刻意营造的穿搭手法，质疑是造型师故意要这样搭配。



眼见争议越滚越大，SANA当天也透过粉丝平台Bubble赶快灭火，无奈表示：「试装的时候明明有注意中间不要张开的，但进场的时候太忙乱，没时间照镜子，结果就这样开著进去，回到休息室看到照片才知道变成这样了。」她更吐露心情：「本来就已经因为没办法像试装时那样穿好很难过了，现在又因为这样被讲成这样，更难过...... 还是我搞错了？ 我也不知道了。」



SANA身上这套惹议的洋装，其实是韩国品牌BONBOM的商品，要价58万3000韩元，是以裙子形式贩售。 而最近女星洪真庆也才刚为该品牌走上巴黎时装周伸展台，没想到这回却因为SANA的「穿搭意外」掀起另一波话题。网友也纷纷留言表示：「她一定很难过吧」、「原本还以为是刻意穿无裤造型，结果SANA根本不知情？」、「当事人不知道的话，这算造型事故吧」、「不管怎样还是很美啦」。

没想到同场另一位成员MINA的造型也同样掀起讨论，被眼尖网友发现上衣似乎「内衣外露」，让粉丝惊呼「这场活动是怎么了！」MINA当天以黑色无袖背心搭配长裙现身，看似简约优雅，但仔细一看，深V剪裁的上衣侧边竟露出一截粉色内搭，加上肩带还刻意呈现自然滑落的设计，让整体视觉就像内衣不小心走光一样，立刻在网路上引起热议。



不过有网友指出MINA并非穿搭失误，而是近期时尚圈正夯的「内衣外穿层次风」（Underwear Layering Look），刻意将内衣元素融入日常穿搭，营造若隐若现的性感氛围。看到照片后，粉丝也纷纷留言回应：「瞬间吓到！」、「因为是MINA才能驾驭的时尚」、「清纯脸蛋配上反转风格太绝了」、「气场就是不一样」。



虽然同场两位成员都因为「内衣话题」成为焦点，但粉丝也大赞两人各自展现了截然不同的时尚魅力。

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