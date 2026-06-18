Disney+《医到孤岛爱上你》撒糖啦！「你为什么不占我便宜？」李宰旭终於按耐不住了

Disney+《医到孤岛爱上你》播出后火速受到亚洲粉丝热烈讨论，其中同龄男女主角辛睿恩与李宰旭的化学反应极佳，每个小眼神都让人看得心痒痒，不过一直都没有撒糖的两人，终於在第五集送福利！网友也把焦点放在两位主角不同以往的反转魅力与演技突破，可说是今年最强黑马剧！

陆遐俐的秘密

在上一集中，都志义（李宰旭饰演）因为再度想起痛苦的回忆失足落海，再次醒来时已经在医院，陆遐俐（辛睿恩饰演）正是她的救命恩人！然而这间医院却是陆遐俐以前任职的地方，「医师勾魂女」一词也是这边流出来的风声！陆遐俐才向都志义坦言回到平同岛是因为前男友的关系想逃跑，不过霸气的都志义竟正面迎战对方，也让两人关系快速升温！



反转魅力成热搜话题

在《医到孤岛爱上你》中，不少网友都直呼对辛睿恩与李宰旭的表演风格突破赞誉有加！其中李宰旭更是从平常的害羞帅气男变成身体搞笑的虚势王者！尤其那种越认真越令人发笑的反差魅力，是过去作品中很少见到的一面，也成功展现他驾驭喜剧节奏的魅力，戏路大突破。

而辛睿恩时而卖萌时隔深情的模样，相较於过去在演恶角或历史剧中偏向强烈、沉重的情感表达，以浪漫又生活化的演技路线成功打破既有印象，也让观众看见她更多元的表演可能性。两人的演技突破与新鲜火花，也成为《医到孤岛爱上你》最吸引观众的一大看点，更有不少人大赞是2026年最强黑马！





「你为什么不占我便宜？」

在经历过前男友风波后，都志义再次碰到感情考验（笑）。他意外发现陆遐俐与另一位医师玄驰缘（洪民基饰演）走得很近，吃醋加上情急之下，他脱口说出「你为什么不占我便宜？」最终陆遐俐亲咬了男方嘴唇，害羞说「占你便宜了！」两人也终於在第五集最后成功撒糖，以海边的夜色许下定情之吻！



放弃生命的决定

身为医师跟男友的都志义，得知陆遐俐罹癌的奶奶不想做临床实验的决定后，基於尊重病人的意愿也同意了。不过这让从小跟奶奶一起长大的陆遐俐伤透了心，她难过问他「你就不能只当我的男朋友，而不是医生吗？」面对两难的抉择，才刚确认关系的两人会如何走下去？请一定要锁定每周一、二晚间Disney+首播的《医到孤岛爱上你》。



除了《医到孤岛爱上你》被誉为最强黑马剧之外，最近在Disney+热播的《赌金》也是讨论度极高的黑马剧，尤其在韩国开播后一连3天霸榜收视冠军，朴宝英以黑化演技把作品强势挺进台湾、日本等收视排行。至於《21世纪大君夫人》至今依然是热搜作品，把浪漫具象化的最佳代表剧，目前全部集数都已经在Disney+上线。

此外，7月还将推出另一部备受瞩目的《杀人者的购物中心2》则找来李栋旭、金慧埈携手回归，更有日本男星冈田将生加盟演出，全新故事将於7月正式登场，千万别错过！



Disney+ 独家跟播《医到孤岛爱上你》每周一、二 晚间10:30首播

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