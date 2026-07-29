队长真的要走了？传TWICE志效设1人公司，深夜长文向粉丝告白：心情很沉重

TWICE队长志效续约动向引发全球粉丝高度关注，28日她透过粉丝平台Bubble向ONCE吐露连日来沉重又复杂的心情，而早前韩媒也爆出她很可能不再与JYP娱乐续约，而是选择成立个人经纪公司，独立展开演艺事业新篇章。

据传，志效自2015年以TWICE成员出道，若加上长达多年的练习生生涯，她已在JYP娱乐待了将近20年。随著TWICE与公司的专属合约即将到期，这回她没有选择第二次续约，而是决定自己出来成立一人工作室，消息一出立刻掀起讨论热潮。对此，JYP娱乐仍维持低调回应：「相关事项确定后会再对外公告。」

而在续约与否的敏感时刻，志效28日在粉丝平台Bubble留下长文，字字句句都能感受到她的慎重与挣扎。她坦言其实有很多日常话题想跟粉丝分享，但现在心里实在太沉重，没办法像平常那样轻松闲聊：「在真正开口沟通之前，我一直很苦恼、也很小心翼翼，我会尽快整理好一切，不让大家等太久，会努力把消息好好传达给大家。」



她接著说道：「作为自己人生的主角，我会深思熟虑、聪明又稳重地做出选择。希望ONCE能像一直以来那样，多多为我应援、继续相信我。」志效也强调，自己是真心珍惜并深爱著TWICE这个团体：「光是这一份心意，我相信ONCE一定都能理解。」最后她不忘向粉丝表达歉意与感谢：「这么久才来跟大家说话，真的很抱歉。等到我能像平常一样开玩笑、自在聊天的那一天，我会再来的。大家要好好吃饭、好好睡觉、好好撑过去喔，一直都很谢谢你们。」



除了志效之外，TWICE成员定延、子瑜、彩瑛近期也都被传出可能跳槽，加上志效这回传出将自立门户，外界普遍认为TWICE的团体活动未来可能会调整为「成员各自发展、必要时再合体」的模式。无论最终结果如何，粉丝们都希望9位成员都能做出对自己最好的决定。

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