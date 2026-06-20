《我的王室死对头》迎大结局！林知衍、许南俊发表终映感言：希望这段幸福时光不要结束

热门韩剧《我的王室死对头》的主演林知衍、许南俊、张胜祖，亲自向一路支持本剧的观众表达感谢之意，让人看了相当不舍～。

SBS金土剧《我的王室死对头》（编剧姜炫珠、导演韩兑燮）讲述被朝鲜史上恶女灵魂附身后变得狠辣的无名演员申瑞霜（林知衍 饰），与被称为资本主义怪物的财阀车世界（许南俊 饰）之间，展开如战争般紧张刺激的浪漫喜剧故事。



本剧播出至第12集时，全国收视率达到10.5%，再度刷新自身最高纪录。此外，还登上Netflix全球非英语节目周榜第2名。

《我的王室死对头》凭藉林知衍与许南俊前所未见的浪漫喜剧火花、主演与配角们精准诠释角色的实力、生动有趣的扎实剧本、细腻且充满感性的导演手法，以及进一步提升沉浸感的配乐，展现出完美协同效应，持续掀起热烈讨论。在终映前夕，身为全球热潮主角的林知衍、许南俊与张胜祖，也分享了真挚感想。





▼首先，同时饰演申瑞霜与姜团心，横跨喜剧、爱情、动作等多种演技领域，再次证明无限戏路的林知衍表示：「在朝鲜恶女与胆小无名演员申瑞霜之间切换、一人分饰两角并不容易，但非常感谢一路陪伴我们欢笑与落泪的观众朋友们。」她接著说：「希望瑞霜也能作为坚强又可爱的角色，长久留在大家的记忆中。」展现对角色深厚的感情。





▼透过车世界一角塑造出全新类型浪漫喜剧男主角的许南俊则表示：「在观众们超乎想像的爱与支持下，我度过了一段非常幸福的时光。幸福到甚至希望这段时间不要结束。」他也补充说：「真心感谢大家一直以来喜爱《我的王室死对头》，并给予关心与支持。希望大家都能健康平安。」





▼饰演崔门道、负责撑起剧中紧张氛围的张胜祖则说：「感谢大家每周都等待《我的王室死对头》，为瑞霜与世界的爱情故事疯狂，也很努力地讨厌门道这个角色。」他接著表示：「看著《我的王室死对头》逐渐成为大家心中的特别作品，对我而言也是一个美好的新世界。」





在日前播出的第12集中，申瑞霜终於意识到自己才是真正的申瑞霜，震撼结局为观众带来前所未有的大反转。究竟觉醒真实身分的瑞霜，是否能继续留在21世纪的车世界身边，也成为观众最关注的焦点。

《我的王室死对头》第14集将於今（20）日晚间9点50分播出，海外由Netflix同步上线。

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