满屏都是「复仇剧」它偏要慢慢来！黄寅烨&惠利《给你梦想》熬15年才重逢，观众：这才是大人的恋爱

ENA月火剧《给你梦想》（Viu独家上档中）上周13日才刚开播，就立刻掀起一波怀旧与心动的涟漪。剧情讲述高中时期怀抱著相同梦想的禹秀彬（黄寅烨 饰）与朱怡才（李惠利 饰），在漫长岁月流逝后，重新面对爱情与梦想的原创浪漫喜剧。当年因为老爸关系被迫远赴美国的少年，如今摇身一变成了天才电影导演风光回国；而那个曾经把梦想偷偷藏进现实抽屉里的女孩，则成了为了生计奔波的采访记者。

大家都在疯「爽剧」？它偏要慢慢来

说到这部剧，最特别的地方在於——它跟现在横扫韩国家庭剧场的关键字 「汽水」（사이다/意指「爽剧」），可以说是完全沾不上边。「汽水剧」指的就是那种情节像喝下冰凉汽水一样，让人从头顶爽到脚底、恶人有恶报的痛快故事。看看现在台面上最红的几部戏：SBS《金特务》才播出4集就冲破20%收视大关，直接刷新今年韩剧最高纪录；《法官李汉英》、《卧底洪小姐》同样靠著明快节奏和强烈的善恶报应，缴出漂亮成绩单。这些作品的共同点超明显——在一集甚至一周之内，就把冲突塞好塞满，然后用最畅快的方式解决，给观众满满的即时快感。毕竟现实生活中老是被欺压、正义难以伸张，进了戏剧世界当然要好好疗愈一下，观众会疯狂买单，一点也不意外。



在「快时尚」当道的时代，为什么还要讲慢火炖煮的爱情？

问题来了，在这种一片「爽剧」压境的情况下，为什么还是有人愿意拍像《给你梦想》这种慢慢堆叠初恋情感、重逢悸动的作品？难道不怕被市场淘汰吗？其实，就算是「爽剧」，角色的情绪和故事基底还是得好好铺陈。要让观众对主角教训坏人的场面感到痛快，前提是得先让大家对主角受的委屈感同身受。《金特务》厉害的地方，就是能在短短一集内压缩呈现这个过程。而《给你梦想》走的路完全不一样——它用15年的时间跨度，把两人的关系和情感一层一层往上堆，让观众细细跟著角色的生命轨迹前进。说到底，每部戏都有情感密度，差别只在於你把这些浓度放在哪里、怎么放而已。



可喜的是这两种完全相反的套路，市场都买单！还记得《金特务》收视破20%时，被拿出来当对照组的正是《泪之女王》。那部创下24.9%最高收视的夯剧，走的也不是即时纾压路线，而是用满满的密度去刻画长期误会、破碎关系慢慢修复的过程。换句话说，现在的韩剧市场并没有完全倒向某一边——压缩的爽感与时间累积的厚重度，两种极端正在同时发威！



导演：「我想讲的是人生里那种无奈的讽刺」

《给你梦想》显然属於后者。导演柳先东透露，这不只是一部爱情剧，更是一个关於追寻梦想的故事。「人生就是这样，有时候为了梦想得放弃爱情，有时候为了爱情又得牺牲梦想，我想捕捉的就是这种讽刺。」

这种主题靠一两个冲突事件根本撑不起来。必须经历过十代尾巴那种怦然心动的初恋悸动，熬过二十代进入社会后的种种挫折，直到三十代才重新相遇——有了这段时间的累积，那些眷恋、遗憾、后悔，甚至原谅，才会真正具有说服力。这是 「时间沉淀后才能完成的感情」 ，也是即时快感永远无法取代、只有真正熬过岁月的人才会懂的故事。



李惠利×黄寅烨：这次，他们要演出「时间的重量」

这样的剧本对演员的要求自然也特别高。他们演的不只是一个角色，而是「时间」本身——从青涩少年到成熟大人，每一个阶段的变化都要演到位。比起瞬间的爆发力，更重要的是情绪的层次感。

对李惠利来说，这无疑是继《请回答1988》之后，甩开「成德善」标签、证明自己在浪漫喜剧里也能展现更宽广演技光谱的绝佳机会；而对黄寅烨而言，尽管主演过好几部作品，却始终没有一部真正能称为「代表作」的戏，这次或许正是他等了好久的那个转折点。两人都扛起了引领整部故事前进的重任，必须稳稳地把情感一层一层堆砌起来。



有人爱喝汽水，就有人偏爱陈年醇酒

当然，渴望即时纾压的观众大有人在，但愿意倾听那些「熬过时间的故事」的剧迷，也从来没有消失过。为什么在这个「汽水剧」当道的年代，初恋重逢的故事还是源源不绝地被搬上萤幕？说穿了，不只是怀旧，而是因为每个人都是扛著时间在生活的人，而「重逢」这个题材，恰恰是最能如实呈现「时间」这个变数的类型。



或许，《给你梦想》根本不是一部逆著潮流走的戏，而是再次证明了——有些故事，就算时间再怎么流转，人们还是会一再回头、一再被感动。这，就是好故事的真正力量。

Viu Original原创爱情韩剧《《给你梦想》逢星期一、二晚上架，香港观众可以透过Viu紧贴最新进度。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻