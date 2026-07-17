《给你梦想》15年初恋重逢粉红泡泡满泻！黄寅烨李惠利盼夺「最佳情侣奖」 壁咚画面极撩人

「禹秀彬，你是我的悔恨。」当李惠利饰演的朱怡才将咖啡狠狠泼向黄寅烨手中的剧本并说出这句话时，《给你梦想》首集就在这一刻彻底引爆了观众的好奇心！这对曾经为梦想并肩奔跑的校园初恋，到底经历了甚么？由黄寅烨和李惠利主演的Viu Original原创爱情韩剧《给你梦想》首播即以强烈重逢场面打响头炮，第二集更透过回忆线逐步揭开两人青涩又揪心的过往。这部12集浪漫喜剧来头不小，由《驱魔面馆》系列导演柳善东执导、编剧郑恩喜执笔，黄金幕后加上高颜值主演，开播前已被视为下半年最受期待的爱情剧之一。

横跨15年的梦想与爱情

《给你梦想》讲述了天才电影导演禹秀彬（黄寅烨饰）与生计型记者朱怡才（李惠利饰）阔别15年后重逢的故事。高中时，禹秀彬在朱怡才的影响下萌生了电影导演的梦想，此后突破父母为他设计的人生框架，远赴海外发展，最终凭藉首部长片一举斩获新人导演奖与最佳作品双冠王。当年充满梦想的朱怡才，却在现实的磨练下逐渐淡忘初心，成为一名为生计奔波的普通记者。



第一集中，已成为国际知名导演的禹秀彬回到韩国，意外与15年前的初恋朱怡才重逢。秀彬难掩重逢的喜悦，但怡才面对名成利就的秀彬却感到自卑，甚至谎称「我有丈夫也有孩子」。然而秀彬并未退缩，他拿出两人高中时一起创作的剧本《京城恋歌》，邀请怡才与他一起完成这部电影。怡才愤怒地将咖啡泼在剧本上并说出：「禹秀彬，你是我的悔恨！你也回到那一天试试，体会一下我的心情。」为两人隐藏的过去留下了巨大悬念。然而两人在15年前曾是一对非常甜蜜的小情侣，那时的朱怡才整天拿著相机到处拍摄，某天偷拍首尔来的转学生禹秀彬被当场抓包，慌张躲藏的模样青涩又可爱；而总是面无表情的秀彬，面对她时却藏不住嘴角的笑意，两人相识后不时四出拍摄、躲在一起看电影，禹秀彬更直言想变成朱怡才，对方有梦想，所以总是闪闪发光，每个眼神都让人心动不已。



然而镜头一转回15年后，当年会因为他一句话就脸红的怡才，如今只剩下尖锐的武装与冷嘲热讽，与之前小情侣打闹等镜头营造巨大反差，这种「过去有多心动，现在就有多刺痛」的感觉，正是《给你梦想》的引人看点。

第二集透过回忆片段逐步揭开15年前两人的校园时光。学生时代的禹秀彬与朱怡才曾一同怀抱著电影梦想，彼此扶持、共同创作；然而当年发生了某件事，导致秀彬离开、两人的关系戛然而止。如今秀彬归来，誓言要归还当年被迫中断的梦想，连同年少时那份未完成的心意一并弥补。与此同时，怡才在面对这位昔日的初恋与如今的知名导演，内心既抗拒又动摇，过往的遗憾与伤痕难以轻易释怀。根据剧组此前透露，接下来的集数将正式展开15年前那个给两人留下伤痛的「那一天」的故事。



李惠利评默契满分

随著故事正式展开，黄寅烨与李惠利的CP感获得不少好评，壁咚画面又极撩心：「没想到他们的化学反应这么好」、「看起来很登对」，黄寅烨也曾在制作发表会上透露：「坦白说我一直很想拍浪漫喜剧，我最大的目标就是惠利和我能被大家夸『默契真的很好』，这是我最想听到的评价。」他进一步表示：「浪漫喜剧中最重要的是两人的配合，这次真的非常好，我有信心。如果能让观众觉得我们很登对，我就很满足了。」李惠利同样毫不吝啬称赞搭档，当被问及她与黄寅烨的合作默契时，她直接给出100分，还开玩笑地喊话：「请给我们最佳情侣奖吧！」



李惠利在剧中从怀抱梦想的10代少女，演到被现实磨平棱角的30代记者，她在两种状态间自如切换的表演获得了观众的一致好评。从学生时期羞涩的笑容与充满星光的眼神，到成年后面对秀彬时的冷嘲热讽与刻意疏远，这种极与极的温差演技展现了她作为演员的成长！而真正引发网友热议的，是她融入角色日常细节的诠释，例如她大口吃炸鸡的模样完全抛开形象包袱、崩溃哭戏的感染力极强，加上她特有的方言口音与生动表情，让很多观众直呼「这根本就是角色本人吧！」就连搭档黄寅烨都对她的方言演出赞不绝口，他曾在节目中惊叹道：「我以为她不是首尔人！」可见其方言自然到几可乱真的程度！正因为这种本色演出的自然感，才让观众对朱怡才这个角色产生强烈共鸣与投入感。



黄寅烨最后一次著校服

另外，两位演员要从高中演到15年后，自然绕不开「校服演技」的话题。黄寅烨从《女神降临》到《魔幻之音》、Viu原创韩剧《重组家庭》中多次穿上校服，被评价为很适合青春角色，现年35岁的他却搞笑道歉：「之前好几次说『这是最后一次』，结果又穿了，真的很抱歉。」接著又打趣道：「惠利真的很像高中生，我则是努力了一下。真的，这是最后一次，我再说一遍。」



两人的好默契不只停留在发表会上，近日李惠利在社交平台上传了拍摄花絮，只见她和黄寅烨肩并肩紧贴、露出灿烂笑容与俏皮表情，互动自然到让粉丝误以为是真实情侣照，纷纷留言「CP感太强了」、「真的不是在公开恋情吗」，两人戏外抢先曝光的甜蜜互动已让剧迷更加期待！



剧中关於梦想与现实的挣扎，亦引发了许多观众共鸣。制作团队曾表示，希望透过这部作品展现「即使无法实现梦想，为了不给别人添麻烦而认真度过每一天的现代人面貌」！剧中两人之间未解的过去，成功勾起观众对15年前往事的好奇心，许多剧迷期待接下来回忆线的展开能揭开当年分离的真相。

Viu Original原创爱情韩剧《给你梦想》逢星期一、二晚上架，香港观众可以透过Viu紧贴最新进度。

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