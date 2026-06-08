NCT成员JAEHYUN退伍后首场首尔见面会动员1万3千名NCTzen！7月台北场次即将登场

在6月6日与7日两天连续在首尔蚕室室内体育馆所举办的《JAEHYUN FAN-CON TOUR in SEOUL》圆满落幕，门票全数售罄共有1万3千名粉丝们与服完兵役的NCT成员JAEHYUN时隔1年8个月再度同乐，而他也将於7月来到台北与西珍妮们见面。

登上正式舞台的JAEHYUN以自己参与作词作曲的「Timeless」揭开演出的序幕。在入伍后透过YT公开的这首歌曲，歌曲中传达著「在一起的记忆与瞬间将是永恒」的讯息。JAEHYUN也表示在入伍后没多久透过YT影片公开了这首歌，当时他心中百感交集，退伍后再度以这首歌曲与大家见面，他感到相当幸福。



在分享退伍后近况的日常照片时，JAEHYUN公开了从NCT出道10周年纪念影片、亲自栽培的金桔树的果实、还有亲自手写歌词的样子等，分享了自己在退伍后的日常生活。在接下来的问答环节中，JAEHYUN也坦率地回答了许多西珍妮们的各种提问，使全场气氛相当活跃。JAEHYUN的回答向所有粉丝们传达了自己的真心。接下来更有许多位粉丝们量身订做的惊喜环节，让西珍妮们留下难忘的回忆。



JAEHYUN带来个人专辑中的「Smoke」、「Unconditional」、「Roses」、「Flamin’Hot Lemon」等歌曲，以更加成熟且细腻的舞台表现征服全场。接着更搭配现场乐团演奏送上了「Can't Get You」、「Completely」、「Forever Only」等歌曲，展现出独具魅力的音乐色彩与稳健的现场实力。不知不觉野迎来出道10周年的JAEHYUN也感性向所有粉丝与成员们致上感谢，他特别表示成员们是自己能坚持至今的原动力，大家为了他本次的粉丝演唱会也给予相当多的支持。



JAEHYUN最后也感性表示，期待自己服完兵役后会有不一样的表现，他怀抱著「朝向自己想做的是努力」的心情退伍，从退伍仪式上大家就给予他相当热烈的欢迎，这也让JAEHYUN获得许多能量，更希望大家在看到他的舞台表演，以及听到他的音乐后，能够不自主地露出微笑，这就会让他感到很开心。他也预告自己将会努力向前奔跑，还请大家继续多多支持他。随著首尔场圆满落幕，JAEHYUN也即将展开亚洲巡回行程，台北场也将於7月初登场。



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