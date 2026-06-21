《我的王室死对头》大结局飙11.8%新高！林知衍、许南俊逆转前世悲剧，跨越时空「超甜 HE」

由实力派女星林知衍（林智妍）携手新生代男神许南俊主演的SBS浪漫爱情喜剧《我的王室死对头》，昨-134登台135-日播出第 16 集大结局。 该剧从开播时只有 4% 的惨澹收视一路逆袭，最终回直接冲出 11.8% 的自身最高纪录，最高瞬间更是一举飙破 14.1%！ 两人跨越数百年的虐恋终於迎来幸福结局~

在最终回中，编剧直接把虐心指数拉满！女主角「申瑞霜」（林知衍 饰）为了改写历史、拯救车世界（许南俊 饰），再度义无反顾地将灵魂送回朝鲜时代。 面对大反派安宗（张胜祖 饰）阴险的夺命陷阱，她毫不犹豫地冲上前替李贤（许南俊 饰）挡下致命一箭，随后双双坠落悬崖。

随后，在现代苏醒过来的车世界，震惊得知瑞霜的肉体已陷入重度昏迷。原来，瑞霜在斩断前世恶缘的过程中失去记忆，灵魂正被困在虚无空间中；而世界透过李贤留下的日记，惊觉自己一直以来的恶梦全是真实存在的前世历史。他对著病榻上的瑞霜深情告白：「能不能别再让我等待了？」字字句句令人动容。



这份真挚呼唤最终成功传达给了瑞霜，她的灵魂决定冲破混沌，重新回到车世界的身边。 在五六月反常地下起霜雪的那一天，瑞霜主动向车世界提议「白头偕老」的终身契约，车世界也深情应允，两人在跨越数百年的时空后，终於为这段颠沛流离的宿命画上圆满的休止符。

而在朝鲜时代的时空里，「姜团心」（林知衍 饰）与「李贤」也展开了全新的生活。 大反派「崔文道」（张胜祖 饰）则为自己的种种恶行付出了惨痛代价。 此外，主要配角白光男（金玟锡 饰）、尹智孝（李世熙 饰）与毛泰姬（蔡书安 饰）也都在各自的位置上迎来了全新出发。



於5 月8 日隆重开播的《我的王室死对头》，讲述灵魂被朝鲜传奇恶女「姜团心」附身的无名演员「申瑞霜」，与性格恶劣的财阀二代「车世界」之间，一段相爱相杀、跨越时空的奇幻罗曼史。

该剧开播之初仅以 4% 的低收视率平淡起跑，但凭藉著打破常规、反转不断的高能剧本，加上主演群的精湛演技，仅播到第 6 集便奇迹般飙地破 10% 大关！该不仅剧在韩国热播，更一举夺下 Netflix 非英语圈 TV 节目榜全球冠军、以及 Netflix 全球 TV 节目总榜亚军的傲人成绩，成为今年现象级的黑马神剧。



韩国观众纷纷表达了对这部剧的不舍之情：「完美收官，祝贺祝贺」、「这是我近几年来第一次每周死守直播追完的一部剧，真的超级好看」、「车世界、申瑞霜我爱你们」、「许南俊跟林知衍演技真的好到没话说！」、「里面的角色真的太讨喜了，连带著那些演员我也好喜欢」、「已经变成我的人生剧，舍不得出坑啊」。

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