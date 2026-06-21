惊喜合体高胤祯、许南俊！金度勋喊「我的最爱两位」，三位大势演员梦幻同框掀讨论

高胤祯、许南俊与金度勋三位演员惊喜同框，大家还记得他们过去合作过哪些作品吗？

金度勋21日透过个人 IG 分享「2026 首尔歌谣大赏 & 我的最爱两位」的贴文，并公开颁奖典礼后台花絮照。照片中正是金度勋口中的「最爱」——许南俊与高胤祯。两位近来备受关注的新生代演员罕见同框，让不少人又惊又喜，直呼这组合实在太梦幻！



不只如此，许南俊、高胤祯与金度勋三人还一起跟上近期网路疯传的 RESCENE〈거제야호〉迷因，难得看到三人同框玩梗，也让网友们看得相当开心。照片曝光后，网友纷纷留言表示：「这个画面太珍贵了」、「我已经开始期待《MOVING 异能》第二季了」、「竟然可以看到世界和胤祯的组合」、「光看照片心情就变好了」等。



许南俊与金度勋因 2024 年播出的《法官大人》结缘，戏外也维持著相当好的交情。日前金度勋还特地透过 IG 分享许南俊出演《刘QUIZ》的预告，并开启好友吐槽模式，笑亏对方「明明没下雨为什么要撑伞」，最后又补上一句「总之我爱你」，逗趣互动让不少人笑翻。



而高胤祯与许南俊则曾一起出演《Sweet Home 2》，高胤祯也因《MOVING 异能》与金度勋合作结缘，两人确定回归第二季的消息也让剧迷相当期待。这次三位人气演员难得同框，更让不少粉丝感到惊喜。



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