《驱魔面馆》《美女与纯情男》演员李珠实曾罹患乳癌又因胃癌去世！林秀香不舍悼念

资深演员李珠实（又译李周实）2日上午因胃癌去世，享寿81岁。

《Joynews24》2日报导李珠实上午10点20分左右於位在首尔议政府市某处的二女儿家离世，曾在天主教大学议政府圣母医院接受CPR但仍撒手人寰，死因是胃癌。李珠实丧礼据报导设置於新村世福兰斯，今（4）日已开放吊唁，明（5）日出殡。其经纪公司「1230culture」随后对《TV Daily》等媒体证实李珠实去世消息。



李珠实生前其实还被诊断过罹患乳癌，去年2月才受邀MBN节目《独家世界》公开私下生活，透露自己30年前50岁时确诊乳癌第3期，由於已届中晚期，曾被判定只能再活一年。李珠实不久幸运痊愈，却没想到近期癌症复发，胃癌找上了门。



李珠实1944年出生，1965年以配音员出道，1980年代开始演出电视剧，1990年代进入电影圈。李珠实一生演出韩剧、韩影作品相当丰富，30多年来每年都有作品诞生，知名的角色如《Oh 我的鬼神君》罗奉仙（朴宝英 饰）的奶奶、《尸速列车》（尸杀列车）徐硕宇（孔刘 饰）的妈妈、《驱魔面馆》两季苏炆（赵炳圭 饰）失智的外婆……等等。



李珠实最近的作品是去年的热门连续剧《美女与纯情男》，她饰演患有失智症的「纯情食堂」老板「李纯情」奶奶，把女主角朴度萝（林秀香 饰）当作自己亲孙女「金智朎」收留，和林秀香的「非亲生」祖孙情相当感动观众。



除了《美女与纯情男》，她近期也在Netflix热门韩剧《鱿鱼游戏2》扮演警察黄俊昊（魏化儁 饰）的妈妈。

林秀香於IG不舍悼念，发出两人搞怪的影片及合照，写下「我会永远记住我们奶奶的（爱心）」。2006年还是儿童演员的沈恩敬，曾和她合作过KBS独幕剧《花儿》，沈恩敬则写：「至今还记得安慰及引导我的温暖。是老师的温柔指引我走到现在，很想您。愿您安息，还有非常感谢。祈求故人冥福。」



《驱魔面馆》饰演「小苏炆」的儿童演员金虔右，由家人管理的帐号亦发文：「美丽的苏炆奶奶，李珠实演员。祈求故人冥福。」发出的照片是剧中苏炆小时候的全家福照片。



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