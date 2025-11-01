赵炳圭再度败诉！控网友「污蔑霸凌」索赔42亿韩元，法院：难断定爆料为虚构

曾因《SKY Castle 天空之城》《驱魔面馆》走红的演员赵炳圭，因卷入校园霸凌争议，一度对爆料者提起刑事与民事诉讼，要求赔偿40多亿韩元，结果接连遭法院驳回。 法院指出：「无法断定该爆料内容为虚假。」

首尔中央地方法院一审判决近日出炉，驳回了赵炳圭与前所属社HB娱乐针对爆料者A某的民事求偿，赵炳圭需负担全部诉讼费用。

爆料始末

案情可追溯至2021年2月，爆料者A某於社群平台指控：在纽西兰留学期间遭赵炳圭校园霸凌，包括强迫A某购买零食、支付卡拉OK费用、以脚踢打、用伞和麦克风殴打，甚至抢走并毁坏A某与母亲合做的机械模型，并以其零件橡皮筋射向A某。 A并公开照片与在学证明，指控详实，甚至曾表示「愿以100亿作为保证接受检验」，但不久后删除100亿相关发言，解释称因担心构成刑事处罚。

此前自2018年起，赵炳圭已三度被指涉及校园暴力，A某的爆料是第四起指控。 先前的三起指控中，两起已被原发文者删除，另一起则被承认为虚假。



多次法律攻防与结果

赵炳圭方面否认指控，并以名誉毁损罪提告A某。 然而警方对A的PO文进行调查后，最终以「不移送起诉」决定结案，理由包括A已出国、无法取得联络，且PO文内容的事实关系尚未查证。

针对A某的民事赔偿案，则於近日在法院接受审理。 赵炳圭方主张，该爆料导致其广告代言、戏剧电影综艺出演受影响，估算总损失逾40亿韩元，并要求另加精神赔偿2亿韩元。A某则因滞留纽西兰而无法提交材料进行反驳。结果，法院仅依赵炳圭提出的证据进行审查，仍判赵炳圭败诉。

法庭认为，赵炳圭提出的证据不足以证明A的指控为「不存在的事实」。 虽然赵炳圭提交了约20名熟人的陈述，均声称他未曾有过校园暴力行为，但法院认为这些人皆为赵炳圭在韩国结识之友人，难以证明发生於纽西兰的事件。 即便其中部份为留学同伴，法院也认为「与赵炳圭关系密切」，证词可信度有限。

同时，法院亦审阅了赵炳圭友人与A某就此事长达6个月的对话，认为无证据显示A某曾承认爆料内容为虚假。 虽然赵炳圭主张「A某删帖即代表承认造谣」，但法院认为，依韩国法律，即便陈述事实也可能构成名誉毁损，A某是担心面临诉讼和巨额赔偿，出於恐惧而删文。



后续与现况

此一判决尚未定谳。 赵炳圭方已表示不服一审判决，提出上诉。 值得一提的是，一审宣判五日后，HB娱乐已宣布与赵炳圭终止专属合约。

赵炳圭於2015年出道，2018年凭《SKY Castle 天空之城》一剧走红，之后主演《驱魔面馆》等人气作品。 2021年校园暴力风波爆发后，一度暂停活动。 近期他已重新展开演艺与时尚活动，并将於今年下半年以电影《寻找隐藏的钱》（暂译）回归大银幕。



舆论反响

此案在韩国社群引起大量讨论，网民反应强烈，多数同情爆料方，批评赵炳圭提告与巨额求偿的做法：「真的很恶劣，用40亿逼普通人，等於叫人自尽」、「一般人哪能扛得住这种天文数字的诉讼？ 大多数都会选择放弃」、「受害者的心理压力该有多大啊，简直比校园霸凌更恶毒」、「明知道赢不了还故意提告，就是为了恐吓和折磨对方吧？」、「看来他不论是学生时代还是现在，都没改掉欺负人的本性」、「哇，对方连律师都没有，他竟然还能输？」、「所谓『事实陈述名誉毁损罪』到底什么时候才会废除啊？ 根本是堵住受害者嘴巴的恶法」、「赶快退圈吧」。

