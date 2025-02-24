《没出息的历史》拍完3年终於要播！宋昰昀「因校暴争议」预告全被剪、海报上连名字都没有

《没出息的历史》改编自金风的网路漫画，讲述5年前作爲大学同学相识的四位朋友，通过爱情和离别成长的青春喜剧。

虽然在2022年就已经拍摄完毕，但随著都两位主角赵炳圭、宋昰昀接连爆出校园霸凌丑闻，播出也遇到了困难。

（延伸阅读：《没出息的历史》主演赵炳奎→宋昰昀接连爆出校园暴力争议！网漫作家金风在SNS发文：要疯了）

无限期推迟公开时间的《没出息的历史》在拍摄结束3年后，终於确定在本月26日播出，近日也公开海报和预告。海报中只有赵炳圭、厉云、郑在光、郑在光、郑勇周四位演员，预告中有与初恋雪河（方敏雅 饰）坠入爱河的主角民基（赵炳圭 饰），还有基赫（郑在光 饰）和客人（黄宝凛星 饰）的初次见面，任何地方都没看到宋昰昀身影，她的画面全部被剪辑。



去年4月，宋昰昀的高中后辈男性A某1日通过JTBC《事件班长》主张「在2004年8月读高中2年级时，在某游乐场被3年级的前辈S某莫名其妙打了1小时30分钟耳光，至今都不知道是因爲什么原因被打的。」

对此，她的经纪公司King Kong by STARSHIP娱乐方面表示：「本公司意识到本事件的严重性，最初接到举报后，爲了确认事实关系，与举报者通了电话。之后通过通讯软体要求见面以确认事实，但是举报者方面拒绝，对此进行通话，但是没有得到答覆。」接著强调：「关於举报者方面的主张，向演员确认了事实，相关内容都不是事实。但是宋昰昀的学暴嫌疑没有明确查明，她也因此停止所有活动。



而另一位主演赵炳圭也未能摆脱校园暴力争议，他在2021年被指爲校园暴力加害者而中断了活动，但之后又以《驱魔面馆2：全面回击》回归。赵炳圭曾否认校园暴力嫌疑说：「为了证明不是事实，现在还在竭尽全力。」



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